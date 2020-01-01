قبل سوق الانتقالات الصيفية 2020 .. ماذا يحتاج ريال مدريد لتدعيم صفوفه؟

فترة الانتقالات الصيفية في إسبانيا باتت قريبة من فتح أبوابها، وقبل انطلاق الميركاتو نبحث عما يحتاجه ريال مدريد لتدعيم صفوفه والعودة لمنصة البطولات..

يقترب موسم 2019-2020 من النهاية، ومعه سيبدأ سوق الانتقالات الصيفية الجديد، والذي سيسعى من خلاله ريال مدريد إلى تدعيم صفوفه بكل السبل الممكنة في سبيل العودة مرة أخرى إلى منصات التتويج وتحقيق البطولات إرضاءً لآمال الجماهير.

وعلى الرغم من أن الصيف الماضي قد شهد تعاقدات من العيار الثقيل من قبل إدارة فلورنتينو بيريز، غير أن واقع الموسم الحالي قد برهن على حاجة النادي الملكي إلى تدعيمات أخرى من أجل العودة إلى القمة الغائبة في آخر سنة محليًا وأوروبيًا.

لم يستطع إيدين هازارد أن يثبت قدراته بسبب الإصابات المتتالية الطويلة، بينما جاء لوكا يوفيتش مخيبًا للآمال، وهناك أزمة هجومية واضحة رغم وفرة الأسامي، كل هذه التحديات حلها هو ميركاتو الصيف بالنسبة لزين الدين زيدان.

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وبالفعل بدأ الميرينجي في اتخاذ خطوات جادة في سبيل ذلك، لكنه صُدم كحال كل فرق العالم بوباء كورونا الذي عطّل الموسم الكروي وعطّل الحياة بأسرها، ورغم ذلك لم يتوقف الريال عن التخطيط وهو يستعد فقط للحظة انطلاق كرة القدم ثانيةً.

في الأسطر التالية سوف نتعرف على ما يحتاجه ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي 2020..

ما هي احتياجات ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية 2020؟

لا يخفى على أحد أن ريال مدريد يضع أولوية التعاقد مع لاعب في منتصف الملعب كهدفه الأول في ميركاتو الصيف بُناءً على رأي زيدان، فمع تقدم لوكا مودريتش في العمر، بدأت أزمة واضحة في البروز رغم وجود فالفيردي.

أما الأزمة التي لا تقل خطورة عن مركز منتصف الملعب فهي مركز المهاجم الصريح، فالريال يلعب الموسم بأسره بمهاجم وحيد وهو كريم بنزيما، ففشل لوكا يوفيتش بأتم معاني الكلمة، بينما لا يقتنع زيدان بقدرات ماريانو دياز ولا يحبذ منحه فرص كثيرة للمشاركة.

يظل مركز الظهير الأيمن أيضًا في مشكلة، فلا يتواجد سوى داني كارفخال وحيدًا، وفي حال إيقاف أو إصابة الدولي الإسباني، يضلع زيدان للاعتماد على ناتشو المتواضع أو اللعب بميليتاو في مركز غير مركزه، ويخسر الريال كثيرًا بتلك الخطوات.

وأخيرًا، فريال مدريد في حاجة ماسة إلى التعاقد مع قلب دفاع من العيار الثقيل ليزامل سرخيو راموس ورافاييل فاران، فالثنائي بدون بديل من طينتهما يمكن الاعتماد عليه سواء في وجودهما أو غيابهما.

ما هي الأسماء المرتبطة بالانتقال إلى ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية 2020؟

يبرز اسم بول بوجبا، لاعب مانشستر يونايتد، كالخيار الأول لدعم منتصف الميدان، وهو ليس بالاسم وليد اليوم من ناحية اهتمام الريال به، حيث كان الفرنسي على أعتاب سانتياجو برنابيو العام الماضي لولا رفض ناديه التخلي عنه في نهاية المطاف.

ومع ازدياد مشاكل بوجبا في أولد ترافورد، أصبح رحيله ما هو إلا مسألة وقت فقط، ويترقب زيدان كثيرًا أن يضم مواطنه إلى الريال، ويحلم بثنائيته مع كاسيميرو وفالفيردي وتوني كروس، مما سيوفر الكثير من الدعم الهجومي والصلابة الدفاعية في آن واحد.

كما يُعد إيرلينج هالاند، معجزة بوروسيا دورتموند، هدفًا بحسب أغلب الصحف من أجل خلافة كريم بنزيما ودعمه في آن واحد، فالدولي النرويجي برهن على إمكاناته الرفيعة وسيكون خيارًا مثاليًا لتأمين المهاجم الصريح لفترة طويلة.

أما في حال فشل التعاقد مع هالاند فيأتي لاوتارو مارتينيز، لاعب إنتر، كخيار بديل، ولكن في الحصول على خدمات الدولي الأرجنتيني صعوبة، فالغريم الأزلي برشلونة يريد جلبه إلى كامب نو بأي صورة وثمن ممكن لخلافة لويس سواريز.

ويظل اسم كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، هو الحلم الأكبر لريال مدريد سواءً لبيريز أو زيدان، ويبدو أن الصفقة واردة الحدوث بعد الأنباء المتداولة عن عزم الدولي الفرنسي خوض تجربة جديدة وحلمه باللعب تحت قيادة مثل أغلب لاعبي فرنسا الأعلى، زيزو.

ويمكن القول أن كاليدو كوليبالي، قلب دفاع نابولي، يتصدر دائمًا الترشيحات لدعم سرخيو راموس في سانتياجو برنابيو، وتزعم الصحافة أن الدولي السنغالي بالفعل يريد ترك سان باولو، ولكن المنافسة ستكون محتدمة للغاية عليه في ظل ما يقدمه من إبداع في السنوات الأخيرة بجنة كرة القدم.

كيف سيؤثر فيروس كورونا على سوق الانتقالات الصيفية 2020 وريال مدريد؟

يظل المُعطل الأول لأي خطط أو أحلام هو فيروس كورونا، هذا الوباء الذي ضرب العالم ولا يمكن إيقافه حتى الآن، ومن المتوقع أن يكون له آثاره المضنية على عالم كرة القدم، وقد بدأ بالفعل في إحداث أزمات اقتصادية.

من الواضح أن ريال مدريد لم يتأثر بعد بأزمة كورونا، فهو الفريق الإسباني الوحيد الذي لم يخفض رواتب لاعبيه بسبب قوة وضعه الاقتصادي، ولكن على المدى الطويل، ستنال منه الآثار حتمًا.

سوق الانتقالات حتى الآن من غير المعلوم متى سيبدأ ومتى سينتهي، فأغلب إن لم يكن كل الدوريات سيتم استئنافها في فترة الصيف مع بداية فتح السوق، وبالتبعية أزمات قانونية ستصاحب الأمر، وسط مطالبات بإلغاء السوق الصيفي في ظل تداخل المواسم والمواعيد المحتمل.

يمكن القول أن ريال مدريد بوضعه الاقتصادي قد يتمكن من خطف عدد من اللاعبين دون سواه، ولكن كم التدعيمات المقترح سيكون من المجازفة القيام به بسبب الوضع المتوقع في المستقبل، فقد يكتفي النادي الملكي حينها بصفقتين أو ثلاث على الأكثر.

