الهلال يخطف حارس الأخضر الأولمبي من الأهلي

صفقة قوية للزعيم

نجح الهلال في التوصل لاتفاق مع محمد اليامي حارس مرمى الأهلي والمنتخب الأولمبي السعودي على الانضمام له عقب نهاية عقده مع ناديه وتوقيع عقد يمتد لأربع سنوات قادمة.

وتألق الحارس الشاب مع منتخب السعودية تحت 23 عامًا الذي حاز على وصافة بطولة كأس آسيا دون 23 عامًا وضمن تواجده في أولمبياد طوكيو التي ستقام في صيف 2020.

تقدم النصر لصدارة جدول ترتيب الدوري السعودي بفضل انتصاره على الاتفاق بهدف عبد الرزاق حمدالله يوم الجمعة الماضي، إذ رفع رصيده إلى 33 نقطة مقابل 32 نقطة للهلال الذي كان قد خطف الصدارة بانتصاره على الفيصلي في مباراة مؤجلة الأسبوع الماضي.

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وأوضحت صحيفة الرياضية السعودية أن الفريق العاصمي سيُنهي إجراءات التعاقد مع اليامي خلال الفترة القادمة بعد دخوله الفترة الحرة من تعاقده مع الأهلي، والتي متاح له خلالها التعاقد مع أي نادٍ جديد دون العودة لناديه.

اليامي بدأ مسيرته مع الأهلي وتدرج في فرقه السنية المختلفة حتى تم تصعيده للفريق الأول لكنه لم يجد الفرصة المناسبة خاصة مع وجود المخضرمين محمد العويس وياسر المسيليم.

وانضم صاحب الـ22 عامًا بالإعارة إلى الباطن في سوق الانتقالات صيف 2018 بهدف اكتساب الخبرة ولعب عدد من المباريات في الدوري السعودي، قبل أن يعود للأهلي مطلع الموسم الجاري.

ولعب اليامي مع الباطن معه 6 مباريات في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي موسم 2018-2019 استقبل خلالهم 9 أهداف وخرج مرتين بشباك نظيفة.

الهلال كان قد أعلن اليوم الإثنين عبر حسابه الرسمي على تويتر إصابة حارس مرماه يزن جاري بقطع في الرباط الصليبي، ومن المتوقع أن يخضع لعملية جراحية خلال الأيام القليلة القادمة.

ويستعد بطل آسيا لبدء مرحلة الإياب من الدوري السعودي بمواجهة أبها في الجولة الـ16 يوم الجمعة القادم على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز في المحالة.