رسميًا | الفتح يتعاقد مع الدنماركي الأول في الدوري السعودي

الدنمارك تُضاف لقائمة جنسيات الأجانب في الدوري السعودي

أضاف الفتح جنسية الدنمارك لقائمة جنسيات اللاعبين الأجانب النشاطين في الدوري السعودي هذا الموسم، ذلك بعدما تعاقد رسميًا مع المهاجم الدنماركي باشكيم قادري.

وأعلن النادي السعودي عبر حسابه الرسمي على تويتر تعاقده مع المهاجم لمدة عامين ونصف خلال سوق الانتقالات الشتوي الجاري، ونشر تويتر الفتح مقطع فيديو يُظهر بعض أهداف قادري.

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وأوضح النادي أن المهاجم صاحب الـ28 عامًا سبق أن مثل منتخب الدنمارك في المراحل السنية المختلفة، فيما لعب لعدة أندية أبرزها كوبنهاجن وشارك برفقته في دوري أبطال أوروبا قبل أن ينتقل إلى أودنسه في أغسطس 2018

ولعب قادري مع أودنسه هذا الموسم 20 مباراة سجل خلالها 10 أهداف وصنع 6 ويُعد الدنماركي الأول في الملاعب السعودية.

وقد بلغ عدد مباريات اللاعب في الدوري الدنماركي 169 مباراة أحرز خلالها 40 هدفًا وصنع 33، ويُجيد اللعب في مركز الجناح الأيسر بجانب المهاجم المتقدم والمهاجم المتحرك.

ويسعى الفتح لإنعاش خط هجومه الذي لم يُسجل سوى 19 هدفًا في النصف الأول من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي هذا الموسم، ويتواجد الفريق في المركز الـ14 برصيد 10 نقاط بعدما فشل في تحقيق أكثر من انتصارين و4 تعادلات ومُني بـ9 خسائر.

ويسعى النادي لبداية مرحلة الإياب أمام الشباب يوم السبت القادم بأداء ونتيجة إيجابية لتكون نقطة انطلاقه بعيدًا عن منطقة الهبوط لدوري الدرجة الأولى السعودي.