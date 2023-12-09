سوق الانتقالات الشتوية 2024: متى يبدأ وينتهي الميركاتو في الدوريات الأوروبية؟

يقدم موقع "جول" كل ما تريد معرفته عن سوق الانتقالات الشتوية 2024، موعد بدء وانتهاء الميركاتو في الدوري الإنجليزي والإسباني والدوريات الكبرى في أوروبا

تنتظر الأندية الكبرى في أوروبا تدعيم صفوفها في الميركاتو الشتوي بلاعبين جيدين يضيفون مزيدًا من العمق إلى تشكيلتهم ويساعدونهم على إنهاء الموسم الكروي بأفضل شكل ممكن.

وتسعى الأندية الأوروبية، إلى تعزيز صفوفها في فترة الشتاء، مع اقترابنا من فترة الحسم في الموسم، ومعاناة الكثير من الفرق من الإصابات والغيابات، فالتعاقدات الشتوية لم تعد رفاهية بل ضرورة تسعى إليها الفرق التي تسعى لحصد الألقاب.

ولكن يبرز السؤال هو، متى يبدأ وينتهي سوق الانتقالات الشتوية 2024 في الدوريات الأوروبية؟، وهذا ما سيجيب عنه موقع جول في التقرير التالي...

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متى يبدأ وينتهي الميركاتو الشتوي 2024 في الدوريات الأوروبية؟

تبدأ فترة الانتقالات الشتوية في معظم الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، في الأول يناير 2024، والبعض الآخر يوم 2 يناير 2024.

وسينتهي سوق الانتقالات الشتوي في جميع الدوريات الأوروبية منتصف ليل يوم 31 يناير 2024.