سوق الانتقالات الشتوية 2023: متى يبدأ وينتهي الميركاتو في الدوريات الأوروبية؟

يقدم موقع "جول" كل ما تريد معرفته عن سوق الانتقالات الشتوية 2023، موعد بدء وانتهاء الميركاتو في الدوري الإنجليزي والإسباني والدوريات الكبرى في أوروبا

تنتظر الأندية الكبرى في أوروبا تدعيم صفوفها في الميركاتو الشتوي بلاعبين جيدين يضيفون مزيدًا من العمق إلى تشكيلتهم ويساعدونهم على إنهاء الموسم الكروي بأفضل شكل ممكن.

هذا الموسم تبرز الضرورة الملحة لإبرام صفقات في الشتاء نظرًا لأن الكرة الأوروبية عانت بشكل كبير خلال فترة كأس العالم.

هناك العديد من الإصابات إضافة إلى المجهود البدني الخارق الذي بذله بعض اللاعبين، لذلك فالتعاقد في الشتاء لم يعد رفاهية.

متى يبدأ وينتهي سوق الانتقالات الشتوية 2023 في دوري روشن السعودي؟

ولكن يبرز السؤال هو، متى يبدأ وينتهي سوق الانتقالات الشتوية 2023 في الدوريات الأوروبية؟، وهذا ما سيجيب عنه موقع جول في التقرير التالي..

متى يبدأ وينتهي الميركاتو الشتوي 2023 في الدوريات الأوروبية؟

بدأ سوق الانتقالات الشتوية يوم السبت 1 يناير 2023 في بعض الدوريات الأوروبية بينما بدأ في دوريات أخرى يوم 2 يناير 2023.

وسينتهي سوق الانتقالات الشتوي في جميع الدوريات الأوروبية منتصف ليل يوم 31 يناير 2022.