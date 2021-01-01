ما هو سبب حرمان النصر والاتحاد من سوق الانتقالات الشتوية 2021؟

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم حرمان بعض الأندية من التعاقدات في سوق الانتقالات الشتوية 2021 من بينها النصر والاتحاد، فما هو سبب هذا القرار؟

قبل انطلاق سوق الانتقالات الشتوية 2021، خرج الاتحاد السعودي لكرة القدم بحرمان بعض الأندية من التعاقدات في الميركاتو، وأجبرتهم على الالتزام بنفس القائمة المتواجدة في الفريق.

كان هذا القرار ضربة قاصمة لهذه الأندية، خاصةً العالمي والعميد، فعادةً ما يكون هذان الناديان من الأنشط في سوق الانتقالات السعودي، والذي يعد متنفس لهما من أجل تطعيم الفريق ببعض الأسماء التي من شأنها تطوير الفريق للنصف الثاني من الموسم.

لكن، لماذا حُرم النصر والاتحاد من التعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الشتوية 2021 وما تأثير هذا القرار على الفريقين وهل يستمر هذا الإيقاف حتى الصيف؟ جول يجيب عن هذه التساؤلات.

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ما هو سبب حرمان النصر والاتحاد من سوق الانتقالات الشتوية 2021؟

السبب في حرمان النصر والاتحاد من التعاقدات في سوق الانتقالات الشتوية 2021 كان فشل الثنائي في الحصول على شهادة الكفاءة المالية، والتي استحدثت في الدوري السعودي قبل بداية الميركاتو الحالي للمرة الأولى.

في البداية، تم تكون لجنة الكفاءة المالية، وهي لجنة فرعية تتكون من ممثلي الإدارات القانونية والمالية بوزارة الرياضة، بالإضافة إلى ممثلين من الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة الدوري السعودي للمحترفين ، كذلك ممثل من فريق عمل استراتيجية دعم الأندية ومراجع مالي خارجي.

لجنة الكفاءة المالية بوزارة الرياضة تُعلن قراراتها بشأن أحقية حصول الأندية على شهادة الكفاءة المالية pic.twitter.com/1OXLym0KBN — وزارة الرياضة (@gsaksa) January 7, 2021

تمنح شهادة الكفاءة المالية في المرحلة الأولى لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين التي استطاعت الوفاء بسداد الالتزامات المالية المستحقة عليها حتى 30 أكتوبر 2020، وتم تحديد 31 ديسمبر 2020 لتسديد تلك الالتزامات أو الوصول لاتفاق مع صاحب الالتزام وتقديم المستندات للجنة.

هذه الالتزامات تتمثل في جميع الأموال المستحقة على النادي، من مرتبات للموظفين وجميع العاملين في النادي، ومستحقات اللاعبين والمدربين والأندية الأخرى، والهدف هو حماية الأندية من القضايا الخارجية في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

لم يقتصر الحرمان على الاتحاد والنصر فقط، فقد طال 3 أندية أخرى في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، هي الباطن والاتفاق والوحدة.

ما هو تأثير إيقاف النصر في سوق الانتقالات؟

كان النصر في أمس الحاجة لسوق الانتقالات الشتوية هذا الموسم، فالفريق يعيش أيام لا يحسد عليها منذ بداية الدوري السعودي 2020-21.

البداية كانت بخروج العالمي من دوري أبطال آسيا من نصف النهائي على يد برسبوليس الإيراني، فبعدها بأيام بدأ الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، ولم تكن البداية سعيدة لفارس نجد.

خسر النصر أول 3 مباريات له في الدوري السعودي، وبعد الفوز في الجولة الرابعة على القادسية خسر من الهلال في الخامسة، وبدأت سلسلة النتائج المخيبة التي أودت في النهاية بالمدرب روي فيتوريا.

مع تولي المدرب ألين هورفات مقاليد الأمور، بدأ العالمي في العودة لشاكلة الانتصارات من جديد، وبعد أن كان بين ثلاثي المؤخرة، وصل للمنطقة الدافئة.

هناك العديد من المشاكل المتواجدة في تشكيلة نادي النصر هذا الموسم، فمنذ إصابة عبد الرزاق حمد الله مع نهاية الموسم الماضي، غاب في الكثير من المواجهات هذا الموسم، ومالبث أن عاد حتى هاجمته الإصابة من جديد.

بدأت إدارة النصر بالفعل في البحث عن مهاجم لضمه في سوق الانتقالات الشتوية لتعويض حمد الله، وانتشرت أخبار تشير إلى أن البديل الأقرب هو دييجو كوستا الذي فسخ عقده مع أتلتيكو مدريد، لكن بالطبع لن يستطيع العالمي تعويض المغربي في الشتاء.

اللاعب الثاني المفقود في تشكيلة نادي النصر هو كيم جين سو الذي يعاني من إصابة طويلة، لكن يمكن لفارس نجد التعاقد مع لاعب بديل له، فبحسب لوائح الدوري السعودي يحق للنادي الذي يمتلك لاعبًا يعاني من إصابة حرجة استبداله بآخر.

ما هو تأثير إيقاف الاتحاد في سوق الانتقالات؟

رغم أن الاتحاد انتفض هذا الموسم وتقدم في ترتيب الدوري السعودي، بعد أن كان في السنوات السابقة منافس دائم على الهبوط، إلا أن العميد كان بالطبع في حاجة لدخول سوق الانتقالات الشتوية 2021 لتدعيم صفوف الفريق.

يحتل النمور المركز الخامس في الترتيب حتى الآن، ويحتاج إلى الدخول في المربع الذهبي ولم لا، قد يحصل اللقب هذا الموسم، فالفارق بينه وبين الهلال المتصدر هو 5 نقاطٍ فقط.

هل يستمر حرمان النصر والاتحاد من سوق الانتقالات الصيفية 2021؟

بحسب لائحة الكفاءة المالية المستحدثة، فإن عدم الحصول على شهادة الكفاءة المالية يحرم الفريق من سوق الانتقالات الشتوية 2021 فقط، ويمكن للفرق الدخول في الميركاتو الصيفي بعد استيفاء المستحقات عليه.

وهو ما يشير إلى أن النصر والاتحاد لديهم فرصة في الدخول وتدعيم الصفوف في سوق الانتقالات الصيفية 2021، لكن هذا يعتمد على سداد الناديين استحقاقاتهما قبل بداية الميركاتو الصيفي.