رسميًا - أبها يتعاقد مع عدنان فلاته لمدة موسم واحد

أبها يواصل تدعيم صفوفه

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن نادي أبها، عن التعاقد مع عدنان فلاته، الظهير الأيس، لمدة موسم واحد، بداية من الموسم المقبل.

فلاته سبق له ولعب للعديد من الأندية، أبرزها الاتحاد والنصر والوحدة والفتح والتعاون والقادسية.

ونشر الحساب الرسمي لنادي أبها عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بيانًا رسميًا، يعلن خلاله التعاقد مع عدنان فلاته.

وأعرب عدنان فلاته عن سعادته بالانضمام إلى صفوف أبها، للمشاركة في الدوري السعودي للمحترفين بداية من الموسم المقبل.

ويشارك فريق أبها الموسم المقبل في الدوري السعودي للمحترفين، بعد صعوده الموسم الماضي من دوري الدرجة الأولى.

ويستعد أبها للموسم الجديد، بتدعيم صفوفه بلاعبين مميزين، بهدف الاستمرار الموسم المقبل في دوري المحترفين.