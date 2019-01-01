سوريانو: كنت محظوظاً بتسجيل هدف الفوز اليوم

الهلال قلب الطاولة على الحزم في الدقائق الأخيرة من اللقاء

فيسبوك تويتر بلال محمد

أبدى الإسباني سوريانو، لاعب الهلال سعادته في مساعده فريقه في تحقيق الفوز على حساب الحزم اليوم، في الجولة الـ 26 من الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل سوريانو، هدف الفوز للزعيم في الدقائق الأخيرة من المباراة، التي حسمها الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدفين بعدما كان متأخراً بهدفين دون رد.

وقال سوريانو في تصريحات تلفزيونية عقبت اللقاء: "تسجيل الأهداف مع الهلال، جزء من عملي مع الفريق".

وواصل: "الجميع كان يؤمن بتسجيل الهدف الثالث وخطف الانتصار، المدرب جعلني أشارك بدوافع هجومية لأساعد المهاجمين، وكنت محظوظاً بهدف الفوز".

الجدير بالذكر أن الهلال، يحتل المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري برصيد 60 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن النصر المتصدر.