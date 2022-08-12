"سوبر ليج من ثلاثة فرق؟ يا لها من بطولة" .. الخليفي يسخر من ريال مدريد وبرشلونة

ناصر الخليفي يسخر من ريال مدريد وبرشلونة بسبب فشل خطط بطولة "السوبر ليج".

أكد ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ورئيس رابطة الأندية الأوروبية، أن بطولة "السوبر ليج" لن تنطلق أبدًا حتى لو حكمت المحاكم لصالحها، بسبب معارضة الأندية والمشجعين لها.

وكان ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس من بين 12 ناديًا أعلنوا انفصالهم لتدشين "السوبر ليج" في أبريل من العام الماضي، لكن هذه الخطوة جاءت بنتائج عكسية أدت إلى انسحاب تسعة أندية في أعقاب رد فعل عدائي واسع النطاق.

ومع ذلك، استمر ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس في الوقوف وراء الفكرة، وبعد أن منعت محكمة في مدريد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم من معاقبة الأندية، تم إحالة القضية إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، والتي من المتوقع أن تصدر حكمها خلال الأسبوع المقبل.

وقال الخليفي خلال مقابلة مع شبكة "سكاي" الإنجليزية: "المشجعون لن يدعوا ذلك يحدث أبدًا، أنا لست قلقًا بشأن قرار المحكمة، أعتقد أن الحكم سيكون في صالحنا، ولكن إذا لم يكن الأمر كذلك فلن يتغير شيء أيضًا، لن ينضم إليهم أحد".

وأضاف: "لن يذهب أحد إلى الملعب، لن ينظم أحد المباريات، أو أي شيء من ذلك، من سيلعب ثلاثة فرق؟ يا له من سوبر ليج رائع".

ومع دخول يوفنتوس في عملية تجديد هيكلي واسعة بعد استقالة مجلس إدارته بالكامل الشهر الماضي، يأمل الخليفي أن يكون للقيادة الجديدة للنادي الإيطالي رؤية مختلفة عن السوبر ليج.

وقال الخليفي: "أتمنى أن يكون هناك أشخاص أذكى، وأرغب في دعوتهم للعودة إلى أسرة كرة القدم الأوروبية".