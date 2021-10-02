سواريز يكشف حقيقة احتفاله "الساخر" من كومان

هل قصد إهانة كومان؟

أسر لويس سواريز قلوب جماهير برشلونة بعدما رفض الاحتفال بهدفه في شباك الكتلان مع أتلتيكو مدريد، قبل أن يثير الجدل كعادته بعدها بثوانٍ معدودة.

والتقطت عدسات الكاميرات سواريز وهو يشير بعلامة الهاتف أمام المدرجات بعد الهدف، مما اعتبره البعض إشارة لمدرب برشلونة رونالد كومان.

التفسيرات ذهبت للقول بأن سواريز قصد إرسال رسالة لكومان، باعتبار أن الهولندي أبلغه أنه خارج حساباته في برشلونة عام 2020 من خلال مكالمة هاتفية استمرت لدقيقة واحدة.

وبعد المباراة، أكد الدولي الأوروجوياني أن الاحتفال هكذا لم يكن موجهًا لكومان، فقال "لا لا، كان الأمر عبارة عن مزحة بيني وبين أطفالي".

أما عن عدم احتفاله بالهدف والإشارة بعلامة السماح لجماهير برشلونة، فقال "هذا هو احترامي لزملائي السابقين وفترتي في برشلونة وكذلك الظروف الصعبة التي يمر بها النادي الآن".

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وكان أتلتيكو مدريد قد نجح في تعميق جراح برشلونة بالفوز عليه بهدفين نظيفين بملعب واندا ميتروبوليتانو بالجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

هذه الهزيمة كانت الأولى محليًا للبرسا والثالثة بشكل عام، وتلت هزيمة أخرى ثقيلة أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا بثلاثية نظيفة بالعاصمة البرتغالية لشبونة الأسبوع الماضي.

الجدير بالذكر أن سواريز في أكثر من حوار صحفي شدد على ما يشعر به من آلام للطريقة غير المهذبة التي اتبعتها إدارة برشلونة وكومان في إنهاء خدماته بكامب نو.