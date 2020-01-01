سواريز يعتذر ويحمل نفسه مسؤولية إصابته بفيروس كورونا

قبل مواجهة برشلونة وأتلتيكو مدريد لويس سواريز ضحية فيروس كورونا وبعد المباراة يعتذر

أعلن مهاجم أتلتيكو مدريد لويس سواريز اعتذاره على الاستهتار في بعض الأحيان والذي كان سببًا في إصابته هو وأكثر لاعب من منتخب أوروجواي بفيروس كورونا خلال التوقف الدولي الأخير.

وأكد الاتحاد الأوروجوياني منذ أقل من أسبوع لكرة القدم إصابة لويس سواريز بفيروس كورونا أثناء مشاركته مع منتخب بلاده في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم.

ولكن المشكلة بالنسبة لسواريز في الوقت الحالي أنه حُرم من الفرصة التي كان ينتظرها لمواجهته الأولى أمام برشلونة منذ رحيله عن الفريق الكتالوني الصيف الماضي.

وحقق أتلتيكو مدريد الفوز على نظيره برشلونة أمس السبت بهدف مقابل لا شيء في أول فوز لدييجو سيميوني على برشلونة في بطولة الدوري الإسباني منذ أن بدأ حقبته مع الروخيبلانكوس.

ولكن سواريز والذي دخل في فترة حجر صحي لحين تحول فحوصاته من إيجابية إلى سلبية قال إن لاعبي أوروجواي تخلوا عن الحذر قليلًا فيما يخص إجراءات الوقاية من الوباء.

وأضاف المهاجم الأوروجوياني: "هناك العديد من الأشخاص الذين ينتقدوننا وهم على حق، لقد ارتكبنا خطأ و نحن نطلب المغفرة لأننا تخلينا عن الحذر الذي من المفترض ألا نتخلى عنه"

وتابع: "ليس علينا أن نزيد من خطورة الأمر، علينا أن ندرك الأمور بقدر ما نستطيع. سنتحمل المسؤولية إذا كانت المسؤولية تقع على عاتقنا، ولذلك نعتذر عن تقصيرنا في الالتزام بالوقاية"

وأكد الاتحاد الأوروجوياني لكرة القدم أنه تم إجراء مسحات على جميع أعضاء المنتخب الوطني الأول، مما أسفر عنه إصابة اللاعبين لويس سواريز ورودريجو مونيوز والمسؤول ماتياس فارال بفيروس كورونا.

وعن حالته النفسية أثناء فترة الحجر الصحي التي يقضيها حاليًا قال سواريز إنه يعاني، حيث قال: "بصفتي أبًا، فإنني أقضي وقتًا سيئًا حقًا بالابتعاد عن أبنائي مجبرًا"

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يذكر أن لويس سواريز قد شارك في مباراة أوروجواي أمام كولومبيا مساء الجمعة قبل الماضي وسجل هدفًا ضمن انتصار منتخب بلاده بثلاثية في هذه الليلة.