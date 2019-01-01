سواريز يخضع لجراحة في الركبة

الأوروجوياني سيغيب عن نهائي كأس الملك..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أعلن نادي برشلونة عن خضوع مهاجمه لويس سواريز لعملية جراحية في ركبته اليمنى تحت إشراف الجهاز الطبي للنادي.

يأتي ذلك بمثابة إعلان لغياب اللاعب عن نهائي كأس ملك إسبانيا ضد فالنسيا، البطولة الأخيرة التي لم يحسم برشلونة موقفه منها بعد.

على الرغم من عدم إعلان برشلونة غياب اللاعب بشكل رسمي، إلا أنه ليس من المرجح أن يلحق اللاعب بالنهائي الذي بقي عليه 16 يوماً فقط، عقب خضوعه للجراحة.

وكان برشلونة قد تلقى خسارة موجعة ضد ليفربول في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا برباعية نظيفة، عقب فوزه ذهاباً 3-0.

يذكر أن الكتلان قد توجوا بلقب الدوري الإسباني للمرة السادسة والعشرين في تاريخهم، قبل نهاية المسابقة بـ3 أسابيع.