سواريز يحقق ما عجز عنه ميسي في الكلاسيكو

سواريز سجل هدفين وتألق أمام ريال مدريد في الكلاسيكو

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

حقق لويس سواريز، مهاجم برشلونة، رقمًا قياسيًا جديدًا وأصبح هداف الكلاسيكو منذ قدومه إلى برشلونة في 2014.

سواريز سجل هدفين في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا ليفوز برشلونة بثلاثية نظيفة.

وفي الموسم الجاري، خلال كلاسيكو الدوري الإسباني سجل سواريز أول هاتريك له ضد ريال مدريد في لقاء انتهى بخماسية لهدف.

وفي حال احتساب هدف رافائيل فاران لصالح الأورجوائي فيصبح إنجازًا إضافيًا بالتسجيل في ملعبي "كامب نور" و"سانتياجو برنابيو".

لم يسبق لويزيتو في تحقيق هذا الإنجاز سوى ليونيل ميسي حينما أحرز هاتريك في كامب نو بالدوري موسم 2006-2007 ثم آخر في سانتياجو برنابيو في موسم 2013-2014.

✨ لويس سواريز أمام ريال مدريد🔥

🏟️ لعب : 13 مباراة

⚽️ أحرز : 11 هدفًا https://t.co/HCulbAZqXx — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 27, 2019

كما نجح فيرينتس بوشكاش لريال مدريد في تسجيل هاتريك في دوري 1962-1963 في الكامب نو ثم في البرنابيو في الموسم التالي له.

ومنذ انضمامه للنادي الكتالوني، فإن الأورجوائي أكثر من سجل في الكلاسيكو بواقع 11 هدفًا في 13 مباراة بجميع البطولات.

ووصل برشلونة إلى نهائي كأس الملك للمرة السادسة على التوالي حقق اللقب 4 مرات وخسره مرة واحدة في 2014 أمام ريال مدريد.