سواريز: ميسي وإننيستا متوحشان والتدريب معهما مرعب

كيف يروي سواريز تجربة التدريب في برشلونة مع ميسي وإنييستا

قال لاعب نادي برشلونة السابق دينيس سواريز إن التدريبات في برشلونة أضافت له كثيرًا، وخصوصًا التواجد في ساحة التدريب مع ميسي وإنييستا.

وكان دينيس سواريز قد ذهب إلى آرسنال على سبيل الإعارة خلال الموسم الماضي، ولكن تجربته لم تكلل بالنجاح في نهاية المطاف.

وحول مسيرته، قال سواريز إنه لا يشعر بالندم على قرار العودة إلى برشلونة رغم إمكانية حصوله على فرص أساسية مع مانشستر سيتي في 2013.

المزيد من الفرق

وقال دينيس سواريز في هذا الشأن: "كنت في مانشستر سيتي واستمريت هناك لمدة عامين، أرادوا أن أجدد لكنني فضلت الذهاب إلى برشلونة. لا أحد يعرف ما كان سيحدث"

وأضاف: "قد يبدو بالنسبة للكثيرين هذا القرار غير موفق، ولكنه كان صائبًا بالنسبة لي من أجل الحصول على فرصة التدرب والمشاركة مع لاعبي برشلونة"

وتابع: "ربما لو بقيت في إنجلترا كنت سألعب بانتظام هناك ، لكنني اتخذت القرار الذهاب إلى برشلونة وكان هذا هو القرار المناسب لي لأنني لعبت الكثير من المباريات لفريقهم الأول"

وأردف: "التدرب مع ميسي وإنييستا كان وحشيًا ومخيفًا حقًا، ليو هو الأفضل، أندريس مثال لي في عالم كرة القدم، لم أستطع الانتظار للتعلم منهما واللعب معهما"

وأكمل: "في مانشستر سيتي تدربت مع ديفيد سيلفا في بداية تألقه هناك. أنتم يا رفاق في إنجلترا تقدرون تألق سيلفا تمامًا ولكن في إسبانيا لست متأكدًا أن الجميع يدركون مدى روعته"

واختتم تصريحاته قائلًا: "أولويتي الآن هي أن ألعب كرة القدم بانتظام وأن أنافس على مقعد في المنتخب الإسباني. أشعر أن سيلتا فيجو مكان جيد بالنسبة لي للقيام بذلك. لقد عدت إلى فريقي الأول لأنه كلما لعبت أكثر كلما زادت فرصة الانضمام إلى المنتخب"

تشكيل القرن 21 .. ميسي ورونالدو في المقدمة وخلاف حول حراسة المرمى

يذكر أن دينيس سواريز قد رفض عروضًا من إشبيلية وميلان من أجل الانضمام إلى آرسنال، ولكنه عاد إلى حيث بدأ مع سيلتا فيجو في النهاية.