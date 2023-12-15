سواريز: ميسي لم يطلب مني الانضمام إلى إنتر ميامي .. وهكذا اخترع الـ "MSN"

النجم الأوروجوياني يثير الجدل!

كشف لويس سواريز نجم برشلونة الأسبق عن تفاصيل تخص علاقته بليونيل ميسي ومستقبله إذا ما كان سينضم له في إنتر ميامي أم لا خلال بث لبرنامج "كلانك" عبر موقع "يوتيوب".

وقال سواريز: "كل ما أريده الآن هو الراحة، لقد تحدثت مع المحامي الخاص بي في عدة أمور وفي الوقت الحالي لم يطلب مني ميسي الانضمام إلى إنتر ميامي، لكن الأمر وارد، فهناك يوجد أفضل لاعب في العالم وصديقي المفضل".

وأضاف عن فترته معه في برشلونة وكيف بدأت ثلاثية "MSN": "لويس إنريكي أراد من ميسي أن يلعب كمهاجم وهمي ضد أياكس، فهو معتاد على هذا المركز، وبعد عدة دقائق تغير كل شيء".

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وأردف: "نظر لي ميسي وقال أيها السمين، ابقى في الوسط وأنا سألعب على اليمين، في ذلك الوقت الأمور بدأت تتحسن، وإنريكي سألنا إذا ما كنا نشعر أننا بخير هكذا، ومن هنا بدأت الأهداف".

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جدير بالذكر أن ميسي وسواريز ونيمار نجحوا في أول موسم لهم سويًا في حصد ثلاثية تاريخية مع برشلونة بالفوز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني وكأس الملك.