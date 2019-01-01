سواريز: جريزمان كان يعلم ما الذي ينتظره بملعب أتلتيكو مدريد

سواريز يشيد بجريزمان ويؤكد أن ما حدث معه من جماهير أتلتيكو مدريد يعد أمرًا طبيعيًا.

كشف لويس سواريز نجم فريق برشلونة عن سعادته بنتيجة مباراة فريقه مساء الأمس أمام أتلتيكو مدريد ضمن لقاءات الجولة الـ ١٥ من الدوري الإسباني.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها سواريز ونقلتها على لسانه صحيفة "سبورت" وأكد خلالها أن النجم الفرنسي أنطوان جريزمان كان على علم كيف ستستقبله جماهير أتلتيكو مدريد.

وقال سواريز: "الجميع يعلم أن اللعب أمام فريق أتلتيكو مدريد دومًا ما يكون صعبًا هنا في ملعب واندا متروبوليتانو، وأيضًا عندما نلعب على كامب نو".

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وأضاف: "لقد تسببوا لنا في الكثير من المشاكل خلال المباراة لكننا أيضًا كانت لدينا الفرص الخاصة بنا وعلمنا أن من سيسجل هدف سيحقق الفوز، ولحسن الحظ كنا نحن من أحرزنا أولًا وحصلنا على نقاط اللقاء".

وأكمل عن الاستقبال الصعب لجريزمان في ملعب فريقه السابق: "لقد كان على علم بشكل واضح بما ينتظره هنا في ملعب أتلتيكو مدريد".

وأنهى تصريحاته: "لقد قدم مسيرة عظيمة في أتلتيكو مدريد وأي لاعب سابق لأي فريق من الممكن أن يقع في نفس الموقف، لكنه كان سعيدًا للغاية بالفوز".

جدير بالذكر أن لقاء الأمس تم حسمه في الدقائق الأخير عن طريق الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة بصناعة لويس سواريز.