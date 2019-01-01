سواريز: بحثنا عن الهدف الأول ولا نهمل بطولة الكأس

تعرف على تصريحات لويس سواريز عقب الفوز على ريال مدريد في الكلاسيكو

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

أكد لويس سواريز، مهاجم برشلونة، أنّ فريقه بحث عن تسجيل هدف مبكر في الشوط الثاني لضمان إيجاد المساحات مشيرًا إلى أهمية بطولة كأس الملك.

سواريز سجل هدفين في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا ليفوز برشلونة بثلاثية نظيفة.

وقال سواريز في تصريحات عقب المباراة: "كنا نعلم أهمية تسجيل الهدف الأول وإجبار ريال مدريد على الهجوم وفتح المساحات، وحينما قمنا بذلك حققنا الفوز".

وتابع: "البعض تحدث عن أنّ برشلونة لا يهتم بتحقيق بطولة الكأس ولكن هذا الأمر غير حقيقي، هدفنا الفوز والتتويج بجميع البطولات".

✨ لويس سواريز أمام ريال مدريد🔥

🏟️ لعب : 13 مباراة

⚽️ أحرز : 11 هدفًا https://t.co/HCulbAZqXx — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 27, 2019

ومنذ انضمامه للنادي الكتالوني، فإن الأورجوائي أكثر من سجل في الكلاسيكو بواقع 11 هدفًا في 13 مباراة بجميع البطولات.

وأردف: "أي لاعب يتعرض للانتقادات طوال الوقت، ولم نلعب بصورة جيدة في الشوط الأول ولكننا استطعنا تحقيق الفوز وهذا الأهم".

واختتم: "مباراة الدوري يوم السبت ستكون مختلفة للغاية وعلينا التركيز في الفترة المقبلة وتحسين الأخطاء للمنافسة في باقي البطولات".

ووصل برشلونة إلى نهائي كأس الملك للمرة السادسة على التوالي حقق اللقب 4 مرات وخسره مرة واحدة في 2014 أمام ريال مدريد.