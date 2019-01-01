سواريز: أتمنى مواجهة أياكس وسأحتفل إذا سجلت في ليفربول

مهاجم برشلونة لويس سواريز يتحدث عن علاقته بليفربول وأياكس قبل نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز إن علاقة الصداقة التي لا زالت تجمعه بليفربول لن تمنعه من الاحتفال في حال سجل في مرماهم.

وسيصطدم برشلونة بليفربول في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث ستكون مواجهة الذهاب الأربعاء المقبل.

وبخصوص ذلك، قال لويس سواريز إنه سيقاتل في هذه المباراة من أجل برشلونة مع كامل الاحترام لفريقه السابق ليفربول.

وأضاف: "أعتقد أن الاحتفال في حال سجلت أمام ليفربول لا علاقة له بأنني أحترم هذا النادي كثيرًا، أنا الآن لاعب في صفوف برشلونة"

وتابع: "أتمنى فوز ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، لقد كان قاب قوسين أو أدنى من ذلك في 2014 حين كنت لاعبًا في صفوفهم"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٥ أبريل ٢٠١٩

وحول نصف النهائي الآخر بين أياكس أمستردام وتوتنهام قال سواريز: "ستكون مواجهة كبيرة بين فريقين يقدمان مستويات مبهرة هذا الموسم"

وأضاف: "بحكم العاطفة أيضًا سأتمنى أن يعبر أياكس إلى نهائي البطولة وأن تكون المباراة النهائية بينهم وبين برشلونة"

وتابع: "لدي ذكريات رائعة في أياكس وسعيد من أجل ما يقدمونه في هذا الموسم، هم يستحقون الوصول إلى النهائي والمنافسة على اللقب"

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يذكر أن لويس سواريز لم ينجح في تسجيل أي هدف خلال النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا.