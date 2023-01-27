سوء الطالع يُطارد ميسي .. كوبا أمريكا 2024 في الولايات المتحدة

ذكريات أليمة لميسي!

وقع اتحادي كونميبول وكونكاكاف اتفاقية تعاون استراتيجية لتعزيز كرة القدم وتطويرها في كلا المنطقتين، حيث ستقام بطولة كوبا أمريكا العام المقبل في الولايات المتحدة وستضم ستة منتخبات من الكونكاكاف.

وكشف اتحاد كرة القدم في أمريكا الجنوبية "كونميبول" أن منتخباته العشر ستلعب البطولة في الولايات المتحدة مع منتخبات اتحاد أمريكا الشمالية، وتشمل الاتفاقية أيضًا وضع أربعة من فرق كونميبول النسائية في بطولة الكونكاكاف بالإضافة إلى إنشاء مسابقة جديدة للأندية.

وسبق أن أقيمت النسخة المئوية من بطولة كوبا أمريكا في الولايات المتحدة عام 2016، وخسر منتخب الأرجنتين اللقب لصالح تشيلي، وخرج حينها ليونيل ميسي ليعلن اعتزاله الدولي قبل أن يتراجع في القرار، ويتوج في وقت لاحق ببطولة كوبا أمريكا 2021، وكأس العالم 2022.

وتأتي البطولة فرصة لمنح منتخبات أمريكا الشمالية استعدادًا جيدًا لمنافسات كأس العالم 2026 والذي تستضيفه أمريكا وكندا والمكسيك في 2026.

الجدير بالذكر أن الإكوادور قررت عدم تنظيم كوبا أمريكا 2024 بسبب قضايا الأمن العام.