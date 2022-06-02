"سننجح من الموسم الأول" .. محمد أبو هداية يعلن عزمه الترشح لرئاسة الاتحاد

يتبقى لأنمار الحائلي عام واحد على نهاية فترته

أعلن الإعلامي الرياضي محمد أبو هداية عزمه الترشح في الانتخابات المقبلة لرئاسة نادي الاتحاد السعودي، خلفًا للرئيس الحالي أنمار الحائلي.

أبو هداية يهاجم الحائلي:

قبل أيام، خسر الاتحاد مواجهته أمام الطائي بهدف نظيف، ضمن الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بهذه الخسارة، يكون النمور قد خسروا ثماني نقاط في آخر ثلاث مباريات لهم، إذ تعادلوا أمام الفتح، وهُزموا أمام الهلال والطائي.

وعلى إثر ذلك، تم إزاحة الاتحاد من صدارة جدول الترتيب، التي احتلها لجولات عديدة، لينقض الهلال عليها متفوقًا في المواجهات المباشرة على العميد، لكنهما يتساويان في النقاط بواقع 61 لكل منهما.

العميد يحتاج للفوز في المباراتين المتبقيتين له أمام الاتفاق والباطن مع تعثر الهلال في إحدى مباراتيه أمام الفتح والفيصلي، كي يحصد اللقب، فيما يكفي الزعيم الفوز في مباراتيه فقط.

أمام هذا الموقف، شن أبو هداية هجومًا حادًا على الحائلي ومجلس إدارته، مطالبًا برحيلهم، للتفريط في الصدارة في الأمتار الأخيرة من الموسم.

الهجوم على إدارة الحائلي لم يصدر من أبو هداية فقط، إنما فعل ذلك أيضًا عدد من إعلاميي العميد وجماهيره، مطالبين أيضًا برحيل كوزمين كونترا؛ المدير الفني للفريق.

"سننجح من الموسم الأول"

يتبقى لمجلس أنمار الحائلي عام واحد فقط على نهاية فترته، ليظهر أبو هداية كأول العازمين على الترشح في الانتخابات المقبلة، التي ستُجرى في منتصف عام 2023.

وأعرب الإعلامي عن ثقته في قدرته على النجاح من العام الأول له، مطالبًا المعارضين بمنعه من الترشح إن تمكنوا.

وكتب أبو هداية، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "من رمااااااد المصابيح إللي إنطفت في الريح، جيتك ( أنا ).. و قلبي".

وأضاف: "أعلن ترشحي لرئاسة النادي رسمياً وأطلب من المعارضين أياً كانوا عمل مايستطيعون لإيقافي عن هذه النية التي بدأت العمل لتحقيقها واقعاً ..ولن أسمح لتحزبات وإنقسامات وتصدير أكاذيب ، وستكون الشفافية سلاحي الأول في هذه التجربة التي أثق بأن مجلس إدارتي سيرتقي بها للنجاح من الموسم الاول".

🔴أعلن ترشحي لرئاسة النادي رسمياً وأطلب من المعارضين أياً كانوا عمل مايستطيعون لإيقافي عن هذه النية التي بدأت العمل لتحقيقها واقعاً ..ولن أسمح لتحزبات وإنقسامات وتصدير أكاذيب ، وستكون الشفافية سلاحي الأول في هذه التجربة التي أثق بأن مجلس إدارتي سيرتقي بها للنجاح من الموسم الاول✋ https://t.co/JgZ7wC1sUF — محمد أبوهداية🇸🇦 (@mabuhedaih) June 2, 2022

يذكر أن الحائلي فاز بالرئاسة بالتزكية، خلفًا للؤي الناظر، الذي أنهى فترته ورفض الترشح لفترة جديدة.

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