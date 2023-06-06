"سنكون سعداء أكثر منه" .. نجم توتنهام يفجر مفاجأة حول انتقال هاري كين إلى ريال مدريد!

مفاجأة لم تكن في الحسبان بشأن انتقال كين إلى ريال مدريد..

تتسارع الأمور بصورة واضحة في عملية اهتمام نادي ريال مدريد الإسباني بالتعاقد مع هاري كين نجم نادي توتنهام الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023.

الإسباني بيدرو بورو ظهير توتنهام فجر مفاجأة من العيار الثقيل، عندما أكد أن لاعبي "سبيرز" سيشعرون بالسعادة إذا انضم كين إلى ريال مدريد.

ريال مدريد يبحث بالفعل عن مهاجم جديد في سوق الانتقالات، بعد رحيل الفرنسي كريم بنزيما المفاجئ، إثر موافقته على عرض المملكة العربية السعودية.

بورو، في تصريحات نقلتها صحيفة "standard" الإنجليزية أكد أن زملائه في الفريق سيباركون رحيل كين إلى النادي الملكي.

وقال بورو أثناء افتتاح مركز تدريبي يحمل اسمه في إسبانيا: "إذا قرر كين الذهاب إلى ريال مدريد، سنكون سعداء مثله أو أكثر".

لم يتبق أمام كين سوى عام واحد على عقده ويصر توتنهام على أن نجمه الأول ليس للبيع، وسيكون أحد أعضاء الفريق تحت قيادة المدرب الجديد أنجي بوستيكوجلو الموسم المقبل.