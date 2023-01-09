"سنقتل تقنية حكم الفيديو" .. تيباس يثير الجدل بخصوص التحكيم في لقاء ريال مدريد

تقنية حكم الفيديو تثير الجدل في الدوري الإسباني.

علق خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني على الجدل التحكيمي الدائر في الليجا بسبب مناقشات لمسات اليد.

وشهدت مباراة ريال مدريد وفياريال في الجولة ال16 من الدوري الإسباني احتساب الحكم ركلتي جزاء بواقع واحدة من نصيب كل فريق في المباراة وسط اعتراضات وغضب كبير من قبل لاعبي نادي العاصمة الإسبانية.

وقال خافيير تيباس في تصريحات عبر برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني: "لم أكن لأحتسب أي من الحالتين في مواجهة فياريال وريال مدريد".

وأضاف: "سنقتل تقنية حكم الفيديو المساعد، أعتقد أنه يتعين علينا تقليل عدد حكام حكم الفيديو المساعد".

ريال مدريد سقط أمام فياريال بهدفين لهدف، ليبقى في المركز الثاني بترتيب الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة.