"سنغش عندما نريد" .. جمهور مانشستر سيتي يسخر من تحقيق الدوري الإنجليزي!

جمهور مانشستر سيتي هاجم نشيد الدوري الإنجليزي بعد التحقيقات التي تم فتحها بحق النادي.

عرض مشجعو مانشستر سيتي في ملعب "الاتحاد" لافتة لدعم المحامي الذي عينه النادي، اللورد بانيك، للمساعدة في قضية اتهام النادي بخرق قواعد اللعب المالي النظيف في الدوري الإنجليزي.

بالإضافة إلى ذلك، أطلق جمهور مانشستر سيتي صيحات استهجان على نشيد الدوري الإنجليزي قبل مباراة الفريق أمام أستون فيلا في الجولة 22 من الدوري الإنجليزي، في رد فعل صريح على الاتهامات الموجهة إلى النادي.

كما قامت الجماهير في ملعب "الاتحاد" بإطلاق أغنية تسخر من الأمر برمته، يقولون فيها: "نحن مانشستر سيتي، سنغش عندما نريد".

يأتي كل ذلك في رد فعل واضح على التهم المتعلقة بالمخالفات المالية من 2009 وحتى 2018، والتي سيتم التحقيق فيها من قبل لجنة مستقلة.

ومن المتوقع أن يستغرق ذلك التحقيق عدة سنوات، وقد عين مانشستر سيتي اللورد بانيك للمساعدة في إظهار أن النادي لم يخالف القانون، ويقال إن مانشستر سيتي يدفع للمحامي نفس أجر نجومه مثل كيفين دي بروينه.