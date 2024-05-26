"سنعوضه بـ6 لاعبين" .. لويس إنريكي يكشف خطته لاستبدال كيليان مبابي بعد رحيله!

هل يستطيع إنريكي تعويض رحيل مبابي؟

كشف المدرب الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، عن الطريقة التي سيتبعها من أجل تعويض رحيل النجم كيليان مبابي خلال الصيف الحالي.

ولعب مبابي آخر مبارياته مع باريس سان جيرمان أمس السبت، حيث قاده للتتويج ببطولة كأس فرنسا على حساب ليون، بعد الفوز بهدفين مقابل هدف واحد.

وقال إنريكي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "سنحل مشكلة رحيل مبابي، فهناك لاعبين يرغبون في القدوم إلى باريس، منهم من يريد صناعة التاريخ".

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وأضاف المدرب الإسباني: "ربما يتعين علينا استبدال مبابي بـ6 لاعبين، لأننا في نادٍ فريد من نوعه، والجماهير غير عادية، والذين يريدون القدوم يمكنهم فعل ذلك، وتم ربط جماهيرنا باللاعبين، وسنرى ما إذا كان مبابي سيعود للعب هنا".

وواصل: "لن أحصل على عطلات، سأتواجد بجانب رئيس النادي ولويس كامبوس المدير الرياضي، من أجل العمل خلال فترة الانتقالات الصيفية".