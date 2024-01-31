"سنسكتهم جميعًا" .. فيديو مثير من داخل غرفة ملابس كوريا الجنوبية عن الجماهير السعودية

ماذا حدث في غرفة ملابس الكوريين قبل قمة السعودية؟!..

Tod

ساعة بعد أخرى، تطهر كواليس جديدة في قمة السعودية وكوريا الجنوبية، ضمن منافسات كأس أمم آسيا، التي تستضيفها الدوحة القطرية على أراضيها، في الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير 2024.

منتخبك المفضل في صراع البحث عن اللقب الآسيوي .. اشترك في منصة TOD من هنا وتابع المنافسات

الموضوع يُستكمل بالأسفل

المنتخب السعودي ودع كأس آسيا من دور ثمن النهائي؛ بعد الخسارة أمام الكوريين (2-4) بضربات الجزاء، في أعقاب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (1-1).

وبعد المباراة.. تم تسريب مقطع فيديو للنجم الكبير سون هيونج مين، جناح نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي؛ وهو يتحدث مع زملائه في منتخب كوريا الجنوبية، داخل غرفة الملابس.

الحديث الذي جاء قبل انطلاق المباراة أساسًا؛ قال فيه سون لزملائه: "40 أو 50 ألف مشجع سعودي في المدرجات؟.. لا يهمنا، فليأتوا".

وأضاف جناح توتنهام هوتسبير في حديثه مع زملائه في المنتخب الكوري: "سنظهر لهؤلاء الجماهير ما يُمكننا فعله على أرضية الملعب.. سنسكتهم جميعًا".

جدير بالذكر أن المباراة شهدت موقفًا مثيرًا للجدل من الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب السعودية، الذي غادر أرضية الملعب، قبل تنفيذ كوريا الجنوبية، ضربة الجزاء الحاسمة.

Tod