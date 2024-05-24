"سنخسر أمام فريق درجة ثالثة" .. تعليق غريب من مدرب ضمك بعد هزيمة الاتحاد!

المدرب الروماني غاضب بسبب الهزيمة القاسية

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عبر الروماني كوزمين كونترا المدير الفني لنادي ضمك، عن غضبه الكبير بعد الهزيمة التي تعرض لها فريقه على يد نادي الاتحاد، خلال المواجهة التي جمعت بينهما مساء الخميس.

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وتلقى ضمك الهزيمة من الاتحاد برباعية، في اللقاء الذي جمع بينهما بالجولة 33 ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

وعلق كونترا خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي الذي نقلته صحيفة "الشرق الأوسط": "الأمور أصبحت خارج السيطرة، وهناك الكثير من المدربين الذين اشتكوا من ذلك، ولا يمكن أن ندخل رأس اللاعب لتحضيره، لقد عجزت عن إخراج الدوافع من الفريق".

وأضاف: "أعاني من نفس الأمور التي ذكرها مدرب الوحدة دونيس، لأنني تحدثت مع اللاعبين قبل مواجهة الأهلي عن المشاكل التي نعاني منها".

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واختتم مدرب ضمك تصريحاته قائلًا: "فريق في إجازة والآخر لديه الكثير من الغيابات ولعبوا برغبة كبيرة، ولذلك الاتحاد كان أفضل منا، ولو لعبنا ضد فريق درجة ثالثة سنتعرض للهزيمة، المواجهة كانت بمثابة حصة تدريبية للعميد".

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