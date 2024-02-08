سنخبركم بالحقيقة.. تعليق غامض من الخليفي عن مستقبل مبابي

مع توارد الأنباء عن رحيله لريال مدريد

علق القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، على أخبار اقتراب انتقال الفرنسي كيليان مبابي جناح الفريق الباريسي إلى ريال مدريد.

وينتهي تعاقد كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان، في الصيف المقبل، حيث يحق له حاليًا التفاوض مع أي نادٍ والرحيل إلى صفوفه في يونيو المقبل بالمجان.

وكشفت تقارير صحفية، عن اتفاق ريال مدريد مع مبابي على التعاقد معه بدءًا من الصيف المقبل، بعد مسلسل طويل من المفاوضات على مدار الأعوام الثلاثة الماضية.

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وكان رئيس باريس سان جيرمان غامضًا للغاية عندما سُئل عن مستقبل كيليان مبابي، وذلك خلال مشاركته في كونجرس اليويفا، حيث رد: "عندما نتخذ القرار المشترك سنخبرك وجميع وسائل الإعلام بالحقيقة".

وكانت تقارير أخرى، قد ذكرت أن مبابي تعهد للخليفي، بأنه في حالة رحيله، فسيكون بشروط تضمن التعويض المالي لباريس سان جيرمان.

ويقدم النجم الفرنسي مستويات رائعة حتى الآن مع فريقه ويمكنه أن يترك باريس بعد تتويجه معهم بلقب آخر.