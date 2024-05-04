"سنحقق كأس الملك" .. علي لاجامي يرفع راية التحدي أمام الهلال

مدافع النصر يتحدث عن مواجهة الهلال

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عبر علي لاجامي مدافع نادي النصر عن سعادته الكبيرة، بعدما نجح في تحقيق الفوز على الوحدة، في المباراة التي أقيمت في دوري روشن السعودي مساء السبت.

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وفاز النصر على الوحدة بسداسية دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض.

وقال لاجامي خلال تصريحات لقناة SSC: "قدمنا مباراة جيدة، وحصلنا على الـ 3 نقاط وقدمنا مستوى جيد، وأنا أشعر بأنني أفضل بعد التعافي من الإصابة".

وأضاف: "جميع اللاعبين قدموا أفضل ما لديهم أمام الوحدة، وكل لاعب أعطى 200% من مستواه، وأتمنى التوفيق لنا".

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واختتم لاجامي تصريحاته متحدثًا عن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين ضد الهلال، حيث قال: "إن شاء الله كلنا يد واحدة ونريد التتويج ببطولة كأس الملك، وبإذن الله سنحققها".

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