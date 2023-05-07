"سنجعله يتعرض لأقوى عقاب" .. البحث عن مشجع اعتدى على سون هيونج مين عنصريًا!

الكوري الجنوبي تلقى إساءة عنصرية جديدة في ملاعب كرة القدم الإنجليزية..

تعمل شرطة العاصمة الإنجليزية، لندن، من أجل التعرف على أحد مشجعي نادي كريستال بالاس، الذي بدا أنه وجه إساءة عنصرية إلى الكوري الجنوبي سون هيونج مين مهاجم توتنهام، خلال مباراة الفريقين التي أقيمت يوم السبت الماضي، لحساب الجولة 35 لمنافسات موسم 2022-23 من الدوري الإنجليزي.

النجم الكوري الجنوبي تم استبداله في الدقيقة 89 من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب توتنهام، وخرج من الملعب مسرعًا عبر أحد الخطوط الجانبية، ما جعله بجوار جمهور كريستال بالاس.

ومع محاولات عدد من الجماهير لتحية سون هيونج مين، قام أحد المشجعين بإيماءات عنصرية تجاه الكوري الجنوبي.

وأصدر توتنهام من جانبه بيانًا مقتضبًا صباح الأحد يدين الإساءة العنصرية المزعومة بحق لاعبه.

وجاء في البيان: "نحن على علم بادعاء انتهاك عنصري تجاه سون هيونج مين خلال مباراة الأمس، التمييز من أي نوع بغيض وليس له مكان في المجتمع أو لعبتنا أو في نادينا".

وأضاف البيان: "نحن نعمل مع شرطة العاصمة وكريستال بالاس للتحقيق والتعرف على الأفراد المتورطين".

واختتم توتنهام: "سنفعل كل ما في وسعنا لضمان أنه في حالة إدانته، سيتلقى الفرد أقوى إجراء ممكن - كما كان الحال في وقت سابق من هذا الموسم عندما تعرض سون لإساءات عنصرية مماثلة في تشيلسي".

وهذه هي المرة الثالثة هذا الموسم التي يتعرض فيها سون للاعتداء العنصري بعد أن واجه تداعيات مماثلة بعد المباريات ضد تشيلسي ووست هام.