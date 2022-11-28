هناك سنة في جبهته وزوجته تدعى ليزا .. "ويكيبيديا" منقذ ألمانيا حديث العالم!

مهاجم بريمين دخل وقلب الموازين للمانشافت

أصبح مهاجم فيردر بريمين نيكلاس فولكروج حديث العالم أجمع عقب مشاركته الناجحة كبديل في قمة إسبانيا وألمانيا وتسجيله هدف التعادل للمانشافت.

البحث عن اللاعب المجهول نسبياً جعل البعض يذهب لموسوعة "ويكيبيديا" الشهيرة للتعرف أكثر على صاحب التسعة وعشرين عاماً، ليجدوا بعض المعلومات الغريبة بصفحته الإنجليزية!

وتحتوى الصفحة في جزء الحياة الشخصية على المعلومات التالية: كنيته "لوكي" والتي تعني الفراغ بسبب فقدانه لسنة أمامية، زوجته تدعى ليزا، يحب أغنية "Eye of the tiger"، وفي أحد المرات ذهب للمستشفى بسبب حادث في التدريبات مع ناديه دخلت فيه سنة زميله بجبهته.

Niclas Fullkrug's Wikipedia is exceptional pic.twitter.com/FwioxQaHyP — SPORTbible (@sportbible) November 27, 2022

ويعاني اللاعب من فقدانه لسنة أمامية منذ الولادة، وحاول علاجها بالتقويم بحسب "ماركا" ولكن العلاج لم ينجح، ليزداد الفراغ حجماً.

يذكر أن مهاجم بريمين خاض مباراته الدولية الأولى مع ألمانيا فقط ضد عمان قبل أيام من بداية المونديال، وسجل هدف اللقاء الوحيد.