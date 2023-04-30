"سنبحث عنه" .. مؤامرة ريال مدريد وبنزيما للتغلب على ليفاندوفسكي

خطة ريال مدريد وبنزيما لخطف لقب هداف الليجا

ذكرت تقارير صحفية اليوم الأحد، أن فريق ريال مدريد يخطط مع نجمه كريم بنزيما للاستمرار في ملاحقة برشلونة ونجمه على صدارة الدوري الإسباني وهداف البطولة.

وقاد بنزيما ريال مدريد لتحقيق فوز كبير على ألميريا بالأمس بنتيجة 4-2، وسجل ثلاثية "هاتريك" جعله يبتعد بفارق هدفين عن صدارة جدول هدافين البطولة لهذا الموسم.

ووفقًا لموقع "ريليفو" يرغب فريق ريال مدريد في مساعدة نجمه كريم بنزيما ليكون هداف بطولة الدوري للعام الثاني على التوالي.

ويتصدر روبرت ليفاندوفسكي نجم برشلونة، صدارة جدول هدافين الدوري الإسباني لهذا الموسم برصيد 19 هدفًا بفارق هدفين عن بنزيما الثاني، ويتبقى ست مباريات على نهاية البطولة.

وأضافت الصحيفة، أن غرفة خلع ملابس الفريق الملكي علقت على هذا الأمر وقالوا: "لنذهب ونبحث عنه".

ومن الواضح أن الهدف الأساسي هو الحصول على النقاط الثلاث من كل مباراة ولكن مع التركيز دائمًا على مساعدة النجم الفرنسي لتسجيل الأهداف.

ومنذ رحيل كريستيانو رونالدو، عن ريال مدريد تولى بنزيما مسؤولية تسجيل أهداف الفريق، ونجح في التتويج بلقب هداف البطولة في الموسم الماضي برصيد 27 هدفًا.