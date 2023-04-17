سمير نصري ينفجر بسبب أزمة جالتييه والصيام: لا أحد يتكلم عن بنزيما .. والبعض يأكل ماكدونالدز!

سمير نصري يدافع عن صوم اللاعبين وحرية الاعتقاد

لا يعتقد الفرنسي المعتزل سمير نصري أنه يجب الحديث عن إيمان أي شخص أو أن تكون معتقداته محل نقاش، مدافعًا عن صوم اللاعبين المسلمين خلال شهر رمضان وضاربًا المثل بكريم بنزيما.

وتدور أزمة في فرنسا حاليًا عن صوم اللاعبين مع إصدار الدوري الفرنسي لقرار يقضي بعدم توقف المباراة لإفطار اللاعبين كما حدث في الدوري الإنجليزي.

كما استبعد أنطونيو كومباريه مدرب نانت لاعبه الجزائري جوان هاجام من قائمة الفريق لإصرار المدافع الجزائري على الصوم الذي يُتهم كريستوف جالتييه مدرب باريس سان جيرمان الحالي بالعنصرية بسببه وقت كان مدربًا لنيس.

جماهير باريس سان جيرمان تدافع عن حق اللاعبين في الصوم بلافتة كبيرة

وقال نصري لقناة Canal+: "في الطبيعي لا يجب أن تسير الأمور هكذا؛ لماذا يجب أن تعرف إن كنت أصوم رمضان أم لا؟ بات جدالًا مجتمعيًا، لكن الدين يجب أن يبقى شأن خاص، لماذا ستسأل اللاعب إن كان يصوم أم لا، قبل 20 سنة لم نكن نتحدث عن رمضان".

ورد نصري على إدعاءات أن الصوم يقلل من مجهود اللاعب مستشهدًا بتألق زميله السابق في ليون وقائد ريال مدريد الحالي كريم بنزيما خلال شهر رمضان "لا أحد يمكنه الرد أفضل من كريم بنزيما".

وواصل اللاعب الفرنسي المعتزل "كل شخص لديه مشاعره، هناك أشخاص يهتمون بعقائدهم وكل شخص مختلف، هناك من يتناولون ماكدونالدز ولا يؤثر عليهم".