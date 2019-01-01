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الدوري الإنجليزي الممتاز

سمير نصري يبرر خرقه لقواعد المنشطات بأنه لم يكن يعلم

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بعدما تم حظره من ممارسة كرة القدم لـ 18 شهرًا بتهمة تعاطي المنشطات.. سمير نصري يبرر موقفه

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

برر سمير نصري نجم نادي ويست هام يونايتد الحالي موقفه في خرق قواعد المنشطات قبل عامين ونصف، حيث أوضح أنه لم يكن يعلم أنه يرتكب شيئًا محظورًا.

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ولكن سمير نصري قد عانى من الابتعاد عن كرة القدم لمدة 18 شهرًا بسبب تعاطيه عقاقير محظورة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"

وبخصوص ذلك، قال سمير نصري في تصريحات لصحيفة ليكيب الفرنسية إنه كان في أجازة مع العائلة وعانى من فيروس غير معروف أصابه ببعض الأعراض غير المحتملة.

وبعد ذلك، نصحه أحد الأصدقاء للذهاب إلى أحد الأطباء في إشبيلية، حيث كان يلعب حينها نصري معارًا من صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأثناء العلاج، تناول نصري قطرات من بعض العقاقير التي صنفت كفيتامينات لتساعده في التغلب على هذا الفيروس، واتضح بعدها أنها كانت تحتوي مواد محظورة.

يذكر أن سمير نصري كان قد انضم إلى صفوف ويست هام يونايتد خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية، بعد عام ونصف من الابتعاد عن ملاعب كرة القدم.  

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