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مهاجم آرسنال السابق ينتقد سعي النادي لضم كاهيل

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آلان سميث يتحدث عن الصفقة المحتملة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

انتقد آلان سميث مهاجم آرسنال السابق سعي النادي للتعاقد مع جاري كاهيل مدافع تشيلسي صاحب الـ33 عامًا.

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ويبحث كاهيل عن نادٍ جديد يلعب له بعدما خرج من حسابات المدرب ماوريتسيو ساري في ملعب ستامفورد بريدج، خاصة أن عقده ينتهي مع البلوز بنهاية الموسم الجاري.

وقد ارتبط مدافع بولتون السابق بعدد من الأندية أبرزها مانشستر يونايتد وآرسنال خاصة أن الفريقين يُعانيان من أزمة دفاعية.

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لكن سميث يرى أن آرسنال كان يجب أن يتعاقد مع كاهيل قبل انضمامه لتشيلسي عام 2012 خاصة أنه جلس مع المدرب آرسين فينجر وكان قريبًا من اللعب في ملعب الإمارات.

وأضاف اللاعب السابق "لقد اجتمع وتحدث مع آرسين فينجر، لكن الصفقة لم تتم، وواصل هو مشواره ليُصبح مدافعًا جيدًا. الآن ستوقع مع لاعب هو في سنواته الأخيرة وليس في مستواه، لا أرى هذا كإضافة".

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