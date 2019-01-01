عقوبات صارمة من اتحاد الكرة المصري تجاه إبراهيم حسن وحسن مصطفى

اتحاد الكرة أصدر عقوبات مباراة سموحة وأسوان

قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي سموحة وحسن مصطفى مدرب الفريق وتغريم النادي السكندري على خلفية أحداث مباراته ضد أسوان في الجولة الثامنة من الدوري المصري.

وكان اللقاء قد انتهى لصالح سموحة بهدف دون رد أحرزه ناصر ماهر في بداية الشوط الثاني من ركلة جزاء، وقد احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح أسوان في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع لكن إبراهيم القاضي أهدرها.

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وقررت لجنة الانضباط والأخلاق إيقاف إبراهيم حسن 6 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه لما بدر منه تجاه حكم المباراة، إذ أظهرت اللقطات التلفزيونية قيام حسن بالتعدي على الحكم بين شوطي المباراة التي أقيمت على ملعب الإسكندرية.

وقررت اللجنة كذلك إيقاف حسن مصطفى مدرب سموحة 8 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه لما بدر منه في حق مصطفى أمين محمد المشرف العام على فريق أسوان خلال المباراة نفسها وفقا لما جاء في تقرير مراقب المباراة.

ولم ينج سموحة نفسه من العقوبات، إذ غُرم بمبلغ 50 ألف جنيه نتيجة أفعال مدير الكرة لديه من سلوك غير رياضي وترتب عليه إلغاء المؤتمر الصحفي بعد المباراة حسبما ثبت بتقرير مراقب اللقاء.

يُشار لأن سموحة سيحل ضيفًا على الزمالك في استاد القاهرة مساء الجمعة القادم لحساب الجولة التاسعة من الدوري المصري، ويمتلك الفريقان رصيدًا واحدًا من النقاط هو 13 نقطة لكن الفريق الأبيض لعب مباراة أقل.