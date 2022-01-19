سمك بالماء أم مصير تشافي .. هل حان وقت الاعتزال يا جوميس؟

بعد أن كان نجم الشباك الأول، والجميع يتغنى بمستواه وقدراته، أصبح يعاني الفرنسي بافيتمبي جوميس مهاجم الهلال خلال الوقت الحالي، بسبب تراجع مستواه في الأيام الأخيرة له في قلعة الزعيم، فما هو الحل؟

لا شك بأن جوميس أصبح أحد أفضل اللاعبين الأجانب الذين مروا على نادي الهلال، نظرًا لما قدمه ومازال يقدمه بالرغم من أن العطاء قل، ولكن كما يقولون "كل وقت وله أذان"، ومع مرور الوقت قد يجد الفرنسي نفسه خارج أسوار الزعيم.

بافيتمبي الذي ساهم في تحقيق أكثر من بطولة لن ينساها جماهير الهلال، أبرزها دوري أبطال آسيا مرتين عامي 2019 و 2021، أصبح علامة لا تُنسى في تاريخ الزعيم، فيجب على اللاعب الفرنسي الحفاظ على ما اكتسبه من جماهيريه كبيرة، وأيضًا مكتسبات أدبية.

عقد جوميس ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وكل الأخبار تشير إلى أنه لن يستمر أكثر من الموسم الحالي وسيرحل بنهاية عقده.

ماذا قدم جوميس مع الهلال بالدوري السعودي؟

لعب جوميس مع الهلال في بطولة الدوري السعودي للمحترفين في 105 مباراة، سجل فيهم 80 هدفًا، منهم 23 هدف من ركلات جزاء، وصنع 15 هدفًا لزملائه بالفريق.

سدد جوميس الكرة 300 مرة، منهم 165 تسديدة على المرمى و 135 تسديدة خارج المرمى، وأتيحت أمامه 134 فرصة محققة من أجل التسجيل، سجل منهم 63 فرصة، وأهدر 71 فرصة.

بافيتمبي مرر الكرة 1058 مرة، منهم 835 تمريرة صحيحة، و 223 تمريرة خاطئة، بنسبة نجاح وصلت إلى 78.92%.

ولا جدال على أن جوميس شكل قوة كبيرة في دفاع نادي الهلال على مر السنوات القادمة، ورحيله سيكون مؤثرًا بلا شك، ولكن الهلال يستطيع أن يعوضه بلاعب آخر، وحدث هذا بالفعل حينما تم التعاقد مع المهاجم المالي موسى ماريجا.

تجربة تشافي خير مثال لجوميس!

لماذا لا يفكر جوميس في الاعتزال بقميص نادي الهلال، خاصة وأنه وصل إلى سن 36 عامًا؟ المهاجم الفرنسي أصبحت أيامه في الملاعب معدودة للغاية.

بافيتمبي عليه أن ينظر إلى المستقبل، خاصة لو كان يريد أن يبدأ مشواره التدريبي، فمن الممكن أن يحصل على فرصة ذهبية لتدريب فريق بحجم نادي الهلال.

اللاعب الفرنسي لديه مثال رائع، وهو الإسباني تشافي هيرنانديز لاعب برشلونة السابق، حينما انتقل إلى السد القطري ولعب في صفوفه حتى اعتزل بقميصه وتلوى مهمة تدريبه.

تشافي نجح في بدايته مع نادي السد القطري، ليتولى بعد ذلك تدريب برشلونة الإسباني، ولم لا تكون الكرة العربية بوابة لجوميس من أجل التدريب في أوروبا، مثلما فعل تشافي.

جوميس يمتلك شعبية كبيرة جدًا في الشارع الهلالي، وعليه استغلالها جيدًا وعدم التفكير في الاستمرار بالملاعب أكثر من ذلك، ولكن الأمر في النهاية متروك له.

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