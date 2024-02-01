"سلوكك غير مقبول" .. مدرب السعودية السابق يوجه رسالة قاسية إلى روبرتو مانشيني

رسالة قوية من مدرب الأخضر السابق

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تسبب المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني في غضب بين الجماهير السعودية، بعد الذي فعله أثناء تنفيذ الأخضر لركلات الترجيح أمام كوريا الجنوبية ببطولة كأس آسيا 2023.

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مانشيني خرج من ملعب المباراة على الرغم من عدم انتهاء ركلات الترجيح، وذلك بعدما أهدر لاعبي الأخضر ركلتي ترجيح، في واقعة أثارت غضب الجماهير.

وقال المدرب البرتغالي نيلو فينجادا خلال تصريحات لصحيفة "الرياضية": "المدرب مثل قبطان على ظهر القارب في عالم كرة القدم، إذا وقعت مشكلة يجب عليه أن يتحملها، ويبحث عن حلول لها".

وأضاف فينجادا: "ما فعله مانشيني سلوك غير مقبول، أن تكون مدربًا يعني أنك تلتزم نمامًا وتقف بجانب فريقك في جميع المواقف، وهذه هي رسالتي للمدرب الإيطالي".

نيلو فينجادا هو آخر مدرب حقق بطولة كأس آسيا مع المنتخب السعودي، وذلك عام 1996، حيث قاد الأخضر في 25 مباراة فاز في 16 وتعادل في 6 وخسر 3 مباريات فقط.

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