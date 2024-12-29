استعان باحتفاله لنفي انتقاله إلى ريال مدريد.. أرني سلوت يصدم جماهير الملكي في آرنولد!

سلوت يثير قلق جماهير ريال مدريد...

أثار أرني سلوت، المدير الفني لنادي ليفربول، القلق في قلوب مشجعي ريال مدريد، بشأن مستقبل ترنت ألكساندر آرنولد، نجم الريدز، الذي ارتبط بالانتقال إلى الميرينجي، في الميركاتو الصيفي القادم.

وينتهي عقد آرنولد، مع ليفربول بنهاية الموسم الحالي، وأبدى ريال مدريد، رغبته في التعاقد مع اللاعب، وانتشرت في الساعات الأخيرة، تقارير تفيد بأن الفريق الملكي، قد تمكن من حسم الصفقة والاتفاق مع اللاعب.

وشارك آرنولد، مساء اليوم الأحد في فوز فريقه، على وست هام بخماسية نظيفة، ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي، في مباراة سجل فيها اللاعب صاحب الـ 26 عامًا، هدف فريقه الرابع.

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وقال سلوت، في تصريحات للصحفيين عقب اللقاء، بشأن مستقبل آرنولد: "الطريقة التي احتفل بها، بعد تسجيله الهدف اليوم، يجب أن تخبرك بما فيه الكفاية عن مستقبله".

جدير بالذكر أن ليفربول، يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن نوتينجهام فورست، صاحب المركز الثاني مع مباراة مؤجلة للريدز.