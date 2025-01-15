سلوت: صلاح حصل على أكثر الفرص "لكنه لم ينجح".. وفورست لا يختلف عن مانشستر يونايتد!

ماذا قال مدرب ليفربول؟

تحدث أرني سلوت المدير الفني لليفربول، عن تعادل فريقه مع نوتنجهام فورست على ملعب سيتي جراوند، ضمن الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم كريس وود لأصحاب الأرض في الدقيقة الثامنة، قبل أن يتعادل ديوجو جوتا في الدقيقة 66، ليرفع ليفربول رصيده إلى 47 نقطة في الصدارة، بفارق 7 نقاط عن نوتنجهام (الوصيف)، والذي خاض مباراة أكثر.

وقال سلوت في مؤتمر صحفي عقب المباراة: " سعيد للغاية بأداء جوتا، لقد أحدث تأثيرًا كبيرًا بالفعل من قبل، عندما شارك ضد فولهام. لكن بعد ذلك تعرض لانتكاسة بسيطة وشعرت أنه بحاجة إلى المزيد من الوقت لدخول في إيقاعه، من الصعب عندما تكون خارج الملعب أن تستعيد هذه الشدة على الفور".

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وأضاف: "كان من دواعي سروري رؤيته اليوم، ربما كان أفضل من مباراة فولهام، كان هو، باستثناء محمد صلاح، من سنحت له أكثر الفرص لتسجيل هدفنا الثاني".

وأوضح: "نوتنجهام يقدمون موسمًا رائعًا، لن أقول إن أسلوب لعبهم فريد من نوعه، لكن يناسب اللاعبين بشكل جيد حقًا، وأعتقد أن هذه هي وظيفة كل مدرب: محاولة إيجاد أسلوب يناسب لاعبيك".

وختم: "ما يجعل الأمر صعبًا - وقد واجهنا هذا ضد مانشستر يونايتد أيضًا - أنهم لعبوا الكرات الطويلة ولديهم الكثير من اللاعبين الجيدين في هذا الجانب، لذا أولًا تأكد من الفوز بالكرة الأولى والثانية والثالثة، لأن لديهم مهاجمين سريعين يمكنهم إلحاق الضرر بك، وفي اللحظة التي تفوز فيها بالكرة الثانية، يكون هناك 11 لاعبًا خلف الكرة، لذا من الصعب خلق فرص".