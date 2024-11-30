سلوت يتغنى بجوارديولا: تتبعته في برشلونة وبايرن والسيتي.. وما فعله "صاغ فكرتي الخاصة عن كرة القدم"

ماذا قال المدرب الهولندي؟

كشف أرني سلوت مدرب ليفربول، عن الدور الخفي لبيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي في "تطوره التدريبي"، وذلك قبل مواجهة الفريقين، مساء غد الأحد بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتصدر ليفربول ترتيب البريميرليج بفارق 8 نقاط عن السيتي، ويحتاج إلى الفوز في عقر داره (ملعب آنفيلد) من أجل توسيع الفارق إلى 11 نقطة.

وقال سلوت في مؤتمر صحفي قبل المباراة: "هناك عدد قليل من الأشخاص في كرة القدم الذين عندما تشاهدهم، لا يخيبون ظنك أبدًا. في 9 مرات من أصل 10، كانت مباريات برشلونة وبايرن ميونخ ومانشستر سيتي متعة للمشاهدة لكل محبي كرة القدم، لذلك أحب مشاهدة فرق جوارديولا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "عندما بدأت مشاهدة برشلونة (تحت قيادة جوارديولا)، رأيت أن الكرات الناجحة كانت فقط تلك التي لعبها برشلونة، لذلك أعطاني ذلك الثقة بأن ما اعتقدت أنه الكرة الصحيحة ثبت أنه كذلك".

وواصل: "ساعدني ذلك بالتأكيد في صياغة فكرتي الخاصة عن كرة القدم وأسلوب لعبي الخاص، كنت أشعر بأنه إذا احتفظ الظهير بالكرة على جانب واحد، فسنخسر هذه الكرة، وإذا لعبها للداخل، فكل شيء سينفتح، إذا شاهدت برشلونة، فإنك ترى دائمًا نفس النمط".

يصطدم سلوت بجوارديولا في وقت يعاني فيه الأخير من أسوأ فترة في مسيرته التدريبية، إذ لم يفز مانشستر سيتي في 6 مباريات متتالية، 3 منها في الدوري الإنجليزي الممتاز.