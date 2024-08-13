وأخيرًا .. سلمان الفرج يكشف حقيقة "مؤامرة" الهلال ضد النصر

صاحب الشأن في إحدى القضايا الجدلية التي أثيرت في الصيف الجاري يحسم الجدل..

بعد فترة من الشد والجذب بين الوسطين الهلالي والنصراوي بشأن صفقة لاعب الوسط سلمان الفرج، خرج الأخير لتوضيح حقيقة منعه من الانضمام للعالمي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

الزعيم قرر الاستغناء عن قائده خلال الصيف الجاري في ظل عدم الحاجة الفنية له، ليقرر الانضمام بعدها لنادي نيوم؛ الناشط في دوري يلو للدرجة الأولى.

لكن بعض التقارير زعمت أنه تلقى عرضًا من نادي النصر إلا أن مسؤولي الهلال منعوه من الانضمام له، مشترطين عليه الانضمام لأي فريق آخر باستثناء الجار، كي يمنحوه المخالصة الخاصة به وإلا سيتم تعطيل مسيرته.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

تلك المزاعم نفاها الفرج جملةً وتفصيلًا، وإن كان قد أكد على تلقيه عرضًا من أحد كبار دوري روشن، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن مصيره كان بيده وحده وهو من اختار الابتعاد نهائيًا عن أندية تلك المسابقة والانضمام لدوري يلو للدرجة الأولى.

وقال الفرج في هذا الشأن خلال تصريحاته لصحيفة "اليوم": "تلقيت عروضًا من أندية كبيرة ومنافسة للهلال، كان بيدي أن أوافق وأوقع، ولي الشرف بالتوقيع لأي نادٍ، لكن نيوم مشروع دولة، فكرت في جميع النواحي، ولمصلحتي ومصلحة من يحبني وجمهور الهلال أن أنأى بنفسي بعيدًا عن كل تلك الشوشرة ومشاعر الغضب، لأنني أقدر حبهم لي، فقررت الرحيل عن دوري روشن".

وأضاف: "لا بد أن يعرف الجميع أنني تلقيت عدة عروض من أندية القمة في دوري روشن، لكنني مقتنع بالتوقيع لنيوم، ولي الشرف باللعب له، سنحاول الصعود وتحقيق دوري يلو، كي نصعد لدوري روشن".