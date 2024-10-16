"لا أعرف ماذا تقصد" .. رد مفاجئ من سلمان الفرج على مشجع بشأن تعثر منتخب السعودية!

سلمان الفرج يُعلق بشكل غير مباشر على تعثر الأخضر

بطريقة غير مباشرة، خرج سلمان الفرج لاعب وسط نيوم برد غير متوقع بشأن تعثر المنتخب السعودي، بعد تعادله أمام البحرين مساء أمس الثلاثاء.

ووقع اتحاد الكرة السعودي غرامة مالية ضد سلمان الفرج قدرها 100 ألف ريال سعودي في فبراير الماضي، بعد إثبات عدم رغبته في الانضمام للمنتخب، بعد استدعائه في معسكر أكتوبر 2023 في البرتغال.

وقام أحد متابعي الفرج بإرسال رسالة له عبر حسابه على تطبيق "سناب شات" جاء فيها: "أنصفك ربي لأنك نقي وطاهر".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ورد الفرج على المشجع قائلًا: "لا أدري ماذا تقصد، ولكن الحمد لله على كل شيء"، مُبديًا عدم معرفته ما الذي يقصده.

وكان روبرتو مانشيني مدرب الأخضر السعودي قد خرج بتصريحات في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة البحرين قائلًا: "الباب مفتوح أمام عودة سلمان الفرج، لقد شاهدت مباراتين له والباب مفتوح أمامه وأمام جميع اللاعبين".