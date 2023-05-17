على غرار سلمان الفرج .. صدمة في الاتحاد من إصابة نجم الفريق

خسارة الكلاسيكو أمام الهلال، ليست الضربة الوحيدة للاتحاد ونونو سانتو في الأمتار الأخيرة من الدوري

يبدو أن الضربات قررت أن تنهال على البرتغالي نونو سانتو؛ المدير الفني للاتحاد السعودي، وكتيبته دفعة واحدة، بعد كلاسيكو الهلال.

العميد بالأمس أضاع نقطتين مهمتين في مشواره نحو لقب دوري روشن بالتعادل أمام الهلال 2-2، بعدما كان متقدمًا في أول نصف ساعة بثنائية نظيفة، ضمن الجولة الـ27.

الكلاسيكو غاب عنه لاعب وسط العميد المصري طارق حامد، في ظل معاناته من إصابة في العضلة الخلفية إلا أنه بحسب صحيفة "الرياضية" فإن غيابه سيطول حتى نهاية الموسم الجاري بنسبة كبيرة.

"الرياضية" أوضحت أن الأشعة التي خضع لها حامد أثبتت تعرضه لتمزق في وتر العضلة الخلفية للفخذ، ويحتاج لتأهيل طبي لفترة قبل العودة للركض، إذ كان تعرض لها خلال التدريبات التي سبقت الكلاسيكو.

وبهذلك يلحق حامد بقائد الهلال سلمان الفرج، الذي تأكد نهاية موسمه هو الآخر قبل أسبوع، متأثرًا بإصابته.

جدير بالذكر أن الاتحاد يتصدر جدول الترتيب برصيد 63 نقطة، متفوقًا بفارق ثلاث نقاط فقط على النصر؛ صاحب الوصافة، مع بقاء ثلاث جولات فقط على نهاية الموسم، لكن الهلال يقبع في المركز الرابع بـ50 نقطة وخسر سباقه نحو اللقب رسميًا.