"يا فرحة ما تمت" .. إصابة سلمان الفرج وحسم مصير مهند الشنقيطي من مواجهة أستراليا

الأخضر يستعد للمباراة الحاسمة أمام أستراليا

اختتم المنتخب السعودي استعداداته في ملبورن لمواجهة أستراليا ظهر غدٍ الخميس في الجولة الخامسة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وقد غاب مهند الشنقيطي عن المران اليوم فيما لم يستطع سلمان الفرج إكماله.

مدافع الاتحاد كان قد غاب عن مران الأمس لتعرضه لإصابة في فخذه خلال تدريبات يوم الإثنين، وقد خضع لفحص بأشعة الرنين المغناطيسي، حسبما أفاد حساب المنتخب على منصة إكس، أوضح معاناته من إصابة في العضلة الأمامية للفخذ ليتأكد غيابه عن المباراة أمام أستراليا.

حساب المنتخب على منصة إكس كشف عن عدم إكمال سلمان الفرج، نجم نيوم، المران لتعرضه إلى إصابة في الركبة، ولم يتضح بعد موقفه من مباراة الغد.

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قائد الهلال السابق كان قد سجل عودته للأخضر بعد غيابه لما يزيد عن العام، حيث كانت آخر مباراة دولية له أمام مالي وديًا في الـ17 من أكتوبر 2023، ولذا سيُمثل غيابه عن اللقاء القادم، إن حدث، خيبة أمل كبيرة له.

الأخضر يطمح للعودة من أستراليا بالفوز لإنعاش آماله في التأهل مباشرة إلى مونديال 2026، حيث يمتلك 5 نقاط في رصيده، مثل منافسه والبحري، فيما تتصدر اليابان المجموعة بـ10 نقاط.