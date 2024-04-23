سلطان الشامسي يتوقع نتيجة "قمة آسيا" ويكشف الأصعب بين مواجهتي الهلال والنصر

الهلال يستضيف العين مساء اليوم في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا

أكد سلطان الشامسي نجم العين الإماراتي أنه لا يخشى أي شيء على فريقه خلال مواجهة الهلال مساء اليوم في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

العين هزم الهلال ذهابًا في الإمارات 4-2 ويلعب مساء اليوم في الرياض إيابًا أملًا في انتزاع بطاقة التأهل إلى النهائي، وقد قال الشامسي في حوار مع صحيفة الرياضية أن ما يخشاه على اللاعبين هم أنفسهم فقط.

وأضاف حول اللقاء المنتظر "نحن على أتم الاستعداد، وفريقنا جاهزٌ، ولا يعاني من غياباتٍ عدة، والهلال فريقٌ كبيرٌ، ونحن نحترمه، هو وجمهوره. ما ميز العين في مباراة الذهاب هو شخصيته واسمه".

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الشامسي توقع فوز العين على الهلال 2-1 وقال عن الفارق بين مواجهتي النصر والهلال "مباراتنا ضد النصر السعودي كانت الأصعب، بل هي أصعب من مباراتنا ضد الهلال".

أحد أصحاب أهداف العين في مرمى النصر سُئل عن اللاعب الأهم في الفريق، وفيما توقع الجميع الإجابة أن تكون سفيان رحيمي صاحب الهاتريك في مرمى الهلال ذهابًا، فاجأ الشامسي الجميع بقوله "العين يلعب بنظام المجموعة، الكل مهمٌّ في مركزه داخل الملعب، وخالد عيسى، حارس المرمى، هو في بعض الأوقات كل الفريق".