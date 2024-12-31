بعد سلسلة نتائج كارثية.. إقالة واين روني من تدريب بليموث!

"سيحتل دائمًا مكانة خاصة في قلبي"

أعلن نادي بليموث أرجايل الناشط في دوري البطولة الإنجليزية (الشامبيونشيب) رحيل مدربه واين روني بالتراضي، بعد سلسلة من النتائج السلبية.

ويحتل الفريق المركز الأخير في الشامبيونشيب، حيث حقق 4 انتصارات فقط من أصل 23 مباراة، ويقع على بعد 4 نقاط من منطقة الأمان.

وتولى أسطورة مانشستر يونايتد مسؤولية بليموث في الصيف الماضي، لكنه لم يقدم نتائج جيدة، وسيبحث عن تجربة جديدة في 2025.

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وقال روني، في بيان أصدره النادي: "أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر مجلس إدارة بليموث، وجميع الموظفين الذين جعلوني أشعر بالترحيب ويجعلون النادي مكانًا مميزًا للغاية، واللاعبين والمشجعين على جهودهم ودعمهم خلال فترة عملي كمدرب، وأتمنى لهم كل التوفيق في المستقبل".

وأضاف: "إلى الجيش الأخضر، شكرًا لكم على جعل المباريات في هوم بارك مميزة للغاية، إنها ذكريات سنشاركها إلى الأبد. أود أيضًا أن أخص بالذكر طاقمي التدريبي على معرفتهم وتفانيهم ومساعدتهم ودعمهم، سيحتل بليموث أرجايل دائمًا مكانة خاصة في قلبي، وسأستمر في متابعة نتائجه والاهتمام بها".

لم تشهد فترة روني التي استمرت 7 أشهر في بليموث سوى القليل من الإيجابيات، وهي علامة سلبية أخرى في مسيرته التدريبية، علمًا بأنه قضى فترات في ديربي كاونتي وبرمنجهام ودي سي يونايتد (في الولايات المتحدة)، وكلها استمرت أقل من موسمين.