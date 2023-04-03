سلاح محتمل؟ جيوفاني لو سيلسو يتعرض لأزمة في مباراة ريال سوسييداد بسبب خيط!

تأخر دخول جيوفاني لو سيلسو كثيرًا إلى ملعب "لا سيراميكا" في مواجهة فياريال وريال سوسييداد بسبب خيط..

شهدت مباراة فياريال وريال سوسييداد في الجولة 27 لموسم 2022-23 من الدوري الإسباني، والتي أقيمت مساء الأحد على ملعب "لا سيراميكا"، حالة من التوتر كان بطلها الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو.

وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية سادت لحظات من التوتر في الدقيقة 61 من المباراة، أثناء كيكي سيتيين مدرب فياريال يهم بإدخال لو سيلسو إلى الملعب، قام الحكم الرابع بإيقاف لاعب الوسط الأرجنتيني ومنعه من الدخول.

مندوب فياريال، زيسكو نادال، لم يصدق ذلك وبدا أنه يتجادل مع الحكم الرابع وكذلك مع لو سيلسو، لكن التغيير لم يكن مصرحًا به، وقرر الحكم خيل مانزانو استئناف اللعب إذا لم يدخل اللاعب، وكان ذلك سيترك فياريال بلاعب أقل في الملعب.

وتدخل سيتيين، المدرب الذي يكون عادة بجوار الملعب، ليرى ما كان يحدث في الأمر، وقام المدرب بنفسه بإمساك يد لو سيلسو ليحاول التعرف على سبب منعه من دخول الملعب.

وبعد المباراة، أوضح مدرب فياريال ما حدث، وقال: "رأى الحكم الرابع خيطًا كان حول معصمه ويبدو أنه سلاح محتمل ولا يمكنه حمله، وفي المباريات الأخرى سمحوا بذلك أو لم يروا ذلك".

وأضاف: "قال لي الحكم الرابع، بأدب شديد، إنه يتعين عليه القيام بعمله وهذا صحيح، وقد أجبره على خلعه ولهذا السبب استغرقنا وقتًا أطول".

شبكة "Movistar" الإسبانية الناقلة لمباريات الدوري الإسباني، قامت بالتقاط الصورة لاحقًا بالتفصيل عما كان الأمر الذي منع لو سيلسو من الوصول إلى الملعب إذا لم يقم بإزالته، حيث كان خيطًا أحمر أو برتقاليًا يلتف حول معصمه الأيمن، كما يظهر في الصور التفصيلية.