سلاح ذو حدين - دوافع النصر وشباب الأهلي للتتويج بكأس الإمارات

من سيتوج بكأس الخليج العربي الإماراتي، النصر أم شباب الأهلي؟

يواجه فريق نادي النصر، نظيره شباب الأهلي دبي، في نهائي كأس الخليج العربي الإماراتي، مساء اليوم الجمعة، وذلك في مباراة قمة إماراتية ينتظرها الجميع.

النصر يدخل المباراة وهدفه تحقيق بطولة، بعد غياب البطولات عن النادي آخر 5 سنوات، حيث كانت آخر بطولة عام 2015، بالتتويج بلقب كأس رئيس الدولة الإماراتي.

أما عن شباب الأهلي، فيسعى للحفاظ على اللقب الذي توج به الموسم الماضي، وذلك بالفوز على النصر "المنافس الصعب".

ونستعرض خلال السطور التالية، أبرز دوافع الفريقين، للتتويج بلقب كأس الخليج العربي الإماراتي..

بقيادة نيجريدو ومارياني - كوكتيل تشكيل النصر وشباب الأهلي دبي

بطولة في نصف الموسم

تأثير التتويج بأي بطولة لأي فريق في العالم، دائمًا ما يكون إيجابيًا، وأيضًا دافع قوي للاستمرار في التألق على المستوى المحلي.

وتتويج شباب الأهلي أو النصر بكأس الخليج العربي الإماراتي، سيكون له تأثير طيب على الفائز، من أجل المنافسة بقوة في بطولة الدوري.

دافع لـ النصر

النصر يحتل المركز الثالث في ترتيب فرق دوري الخليج العربي الإماراتي، خلف شباب الأهلي "المتصدر"، والشارقة "الوصيف".

والتتويج باللقب على حساب شباب الأهلي "متصدر الدوري"، سيشكل دافعًا قويًا للفريق، من أجل التتويج بكأس الخليج العربي الإماراتي.

سلاح ذو حدين

الفريق الفائز بلقب كأس الخليج العربي الإماراتي، سيكون دافع قوي له من أجل الاستمرار المنافسة على لقب الدوري، وهذا الأمر إيجابيًا للغاية.

أما الفريق المهزوم، الإخفاق اليوم سيكون سلاح ذو حدين، إما المنافسة بقوة على لقب الدوري لتعويض خسارة الكأس، أو استمرار الإخفاق.

دافع نيجريدو

منذ أن انضم الإسباني ألفارو نيجريدو إلى صفوف النصر الإماراتي، وهو يبحث عن التتويج بالألقاب، وسط سوء حظ يواجه الفريق، وأيضًا بعض الأمور الأخرى.

نيجريدو سيلعب بكل ما يملك من إمكانيات، من أجل تحقيق لقب رفقة النصر الذي انضم له في صيف 2018، قادمًا من بشكتاش التركي.