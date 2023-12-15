"سلاح الـ12 دقيقة".. الجماهير في ألمانيا تخوض معركة حياة أو موت!

لن نقف مكتوفي الأيدي

توحدت مجموعات "الأولتراس" وروابط المشجعين في الدوري الألماني، وراء قرار نهائي بالصمت خلال أول 12 دقيقة كل مباراة، بداية من مباراة اليوم بين بوروسيا مونشنجلادباخ وفيردر بريمن، اليوم الجمعة على ملعب بوروسيا بارك.

وأصدرت الروابط الألمانية بزعامة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند، بيانا أوضحت خلاله أنه وفقا لأن الجمهور يرمز له بالمشجع رقم 12، سيكون الصمت سلاحهم للتعبير عن رفضهم لمستثمر، يستهدف تغيير شكل المنافسة وإعطاء الأولوية لمشاهدي التلفزيون فوق المشجعين الموجودين في الملاعب.

كانت أندية الرابطة الألمانية الـ36، الناشطة في دوري الدرجتين الأولى والثانية، قد صوتت بالموافقة على دخول شريك إستراتيجي، سيدفع حوالي مليار يورو للحصول على 8% من عائدات البث التليفزيوني، الذي لن يكون له أي قرار في الشؤون الرياضية مثل قوائم المباريات.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

واعترضت الجماهير قبل التصويت، حيث ذكرت في البيان "العقد الذي يبرم لمدة 20 عامًا سيفتح الباب أمام مشكلات كبيرة على المدى الطويل، وهو الأمر الذي يجعلنا لا نستبعد دخول المزيد من المستثمرين في السوق، وليس العكس".

وختم البيان: "لسنا مستعدين للوقوف مكتوفي الأيدي ومشاهدة بيع كرة القدم الألمانية، من أجل أن يتم سماعنا، لن تسمعوا أي شيء منا. ولتوضيح الأمر فإن اللاعب رقم 12 (الجماهير)، ليس مستعدًا ليكون جزءا من ورقة المساومة التي تتعامل بها الرابطة مع المستثمرين المشكوك فيهم. سنظل صامتين لمدة 12 دقيقة".

يذكر أن الجماهير في ألمانيا، كانت قد انتصرت في معركة سابقة ضد الرابطة عندما أرادت إقامة مباريات ختام الجولة يوم الإثنين في قرار تسويقي بحت، للسماح بيوم إضافي للبث، لكن هذا القرار كان سيصعب على المشجعين التواجد في الملعب لأنه خارج عطلة الأسبوع.