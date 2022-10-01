سكولز: تين هاج أيقن أن يونايتد ليس برشلونة، ولماذا التعاقد مع فاران؟

لاعب الوسط السابق ينتقد سياسة الانتقالات في النادي الإنجليزي

وجه بول سكولز نجم وسط مانشستر يونايتد السابق انتقادًا حادًا لإدارة سوق الانتقالات في النادي الإنجليزي، مبديًا دهشته الكبرى من التعاقد مع المدافع الفرنسي رفائيل فاران من ريال مدريد.

فاران ارتدى القميص الأحمر بداية الموسم الماضي مقابل 40 مليون يورو، وقد حرمته الإصابات من تقديم موسم جيد حيث غاب عن ما يقرب من 17 مباراة، لكنه استطاع العودة هذا الموسم وتقديم أداء قوي في عمق الدفاع بالشراكة مع الوافد الجديد ليساندرو مارتينيز.

سكولز: تين هاج أيقن أن مانشستر يونايتد ليس برشلونة أو أياكس

النجم الإنجليزي المعتزل أشاد خلال تصريحاته بإدراك المدرب إريك تين هاج ضرورة التخلي عن أسلوب اللعب المعتمد على الاستحواذ وبناء اللعب من الخلف والعودة إلى أسلوب يونايتد المعتاد والمعروف تاريخيًا.

إذ قال لبرنامج "ذا أوفرلاب" "لويس فان خال تولى تدريب مانشستر يونايتد وأراد أن يلعب بأسلوب الاستحواذ، لكن الفريق ليس هكذا، الأمر دومًا كان يتعلق بالجوهر أكثر من أسلوب اللعب، بإحراز الأهداف وصناعة الهجمات أكثر من تقديم كرة قدم جميلة".

تابع "الجمهور كان يغضب حين يُحاول حارس المرمى لعب تمريرة قصيرة، لأن تلك ليست فلسفة مانشستر يونايتد، تلك خاصة بأياكس وبرشلونة، وقد أدرك إريك تين هاج ذلك، وعلم تمامًا بعد مباراة برينتفورد أنه لا يمتلك اللاعبين المناسبين للعب بهذا الأسلوب، لقد أدرك أن عليه اللعب بشكل مباشر أكثر".

سكولز: لماذا التعاقد مع فاران؟

النجم الأسطوري في ملعب أولدترافورد أكد خلال تصريحاته على ضرورة تعيين شخص ما مسؤول عن إدارة ملف الانتقالات في مانشستر يونايتد، مشيرًا إلى أن المدرب في النهاية من يتحمل كل الأخطاء التي تحدث في هذا الملف.

وأضاف "جادون سانشو لاعب صغير تعاقد معه يونايتد مقابل الكثير من المال، لكنه لم يُثبت نفسه في الدوري الإنجليزي. ولماذا نادٍ مثل ريال مدريد يتخلى عن فاران؟".

تابع موضحًا "فاران لم يكن جيدًا في الموسم الماضي، لا أعتقد أننا حظينا بسوق انتقالات جيد في هذا الموسم. لا أحد في النادي تحمل المسؤولية تجاه ذلك، وهذا الموسم رأينا صفقة كاسيميرو تتم خلال يومين".

"أتساءل إن كان ذلك خيار المدرب؟ الكثير من المال وعقد طويل! أعتقد أن يونايتد مطالب بتعيين مسؤول عن الانتقالات، لأنه في النهاية سيتم إلقاء اللوم على المدرب".

أتم "المدرب أدرك أنه لا يمتلك اللاعبين المناسبين لطريقة اللعب التي يريدها، فاران كان لاعبًا كبيرًا لكنه لا يُجيد اللعب بالكرة".